Власти Симферополя заявили об отсутствии дефицита продуктов в городе

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Администрация Симферополя сообщила о проведении ежедневного мониторинга цен и наличия в магазинах и на рынках всех групп продовольственных товаров.

Дефицита товаров в крымской столице нет, заявила заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Юлия Кимбург.

«С 17 марта проводится ежедневный мониторинг цен и наличия продовольственных товаров в крупных торговых сетях, на рынках города, а также в несетевых магазинах и в нестационарных торговых объектах. Все обобщенные данные направляются в министерство промышленной политики. На сегодняшний день никакого дефицита нет, – цитирует Кимбург пресс-служба администрации. – В торговых объектах имеется достаточное количество продовольственных товаров. С руководителями торговых объектов проводится разъяснительная работа о недопущении искусственного завышения цен».

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По словам директора муниципального унитарного предприятия «Метроград» Василия Кирсы, все рынки города работают в штатном режиме. Дефицита продовольственных товаров и повышения их стоимости не зафиксировано. «На подведомственных рынках МУП «Метроград» и четырех ежедневных ярмарках ситуация с ценообразованием стабильная. Дефицита товаров нет, ажиотажа тоже нет, а цены находятся на прежнем уровне», – отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса.

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Четверг, 19 марта 2020 : Число поставок продуктов в Крым увеличилось в несколько раз. О состоянии логистического комплекса Крыма на фоне информации о распространении коронавируса рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин на своей странице в Facebook.

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