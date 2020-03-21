Власти пообещали помочь крымчанам вернуться из-за границы

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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21 марта 2020
Об этом во время заседания штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
«По информации турагентов и туроператоров Республики Крым по состоянию на 20 марта 2020 года за пределами Российской Федерации находятся 33 крымчанина. Из них 11 человек – в Тайланде, Шри-Ланка - 1 человек, ОАЭ – 6 человек, Турция – 11 человек, Доминикана - 2 человека, Абхазия – 2 человека», - сказал Юрий Гоцанюк.
Кроме того, он проинформировал, что 132 жителя Республики Крым забронировали туры и поездки на ближайшее время. Для отдыха они выбрали Турцию, Кипр, Таиланд, Тунис, Шри-Ланку и Северную Европу.
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«Все российские граждане и имеющие вид на жительство, от кого поступают в соцсетях обращения, со всеми выходить на связь, прояснять, как помочь им вернутся домой. При соблюдении всех мер безопасности, прохождении контрольных проверок», - сказал на заседании штаба глава Крыма Сергей Аксенов.
Кроме того, разработан ресурс, на котором самостоятельные туристы могут оставить информацию о том, в каких странах они находятся, плановых датах возвращения и численности группы.
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