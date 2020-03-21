Власти Крыма рассказали о «фейках о коронавирусе»

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Власти Крыма зафиксировали первый «вброс недостоверной информации о распространении на территории республики новой коронавирусной инфекции».

Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

«Фейковые публикации у нас появились. В указанный период у нас был выявлен один информационный вброс по теме коронавируса в Крыму, а именно некий пользователь Владимир Гарначук написал, что якобы на территории Республики Крым 350 человек зараженных коронавирусом», – рассказал министр.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал опубликовавшего вброс пользователя жуликом.

«Это – не некий, это – провокатор, это – шулер. Как профессор Преображенский говорил: «Не читайте газету «Правда» перед обедом». Я прошу оценить жулика, который постоянно вбросами занимается, с точки зрения фейковых новостей», – заявил Аксенов.

Всего, по данным Афанасьева, за последнее время в крымском сегменте соцсетей было опубликовано 80 постов на тему коронавируса.

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«В соцсетях было выявлено 80 публикаций на тему распространения коронавируса на территории Республики Крым, среди которых 36 – нейтральных, 16 – позитивных, 20 – негативных постов. Исходя из общей риторики высказываний пользователей социальных сетей можно сделать вывод, что ситуация с коронавирусов в крымском сегменте соцсетей за исследуемый период обсуждается в более позитивном ключе в сравнении с предыдущим исследуемым периодом. Мы тут действительно наблюдаем динамику, мы активно начали вести информационную работу, в том числе сделали ссылки в соцсетях на работу наших штабов, поэтому это дает определенный результат», – отметил Афанасьев.

Накануне Аксенов поручил министерству внутренней политики, информации и связи республики совместно с МВД и ФСБ организовать работу по борьбе с распространением недостоверной информации о коронавирусе.

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