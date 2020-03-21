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Власти Крыма рассказали о «фейках о коронавирусе»

Суббота
21 марта 2020
15:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


Власти Крыма рассказали о «фейках о коронавирусе»

© Корреспондент.net

Власти Крыма зафиксировали первый «вброс недостоверной информации о распространении на территории республики новой коронавирусной инфекции».

Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

«Фейковые публикации у нас появились. В указанный период у нас был выявлен один информационный вброс по теме коронавируса в Крыму, а именно некий пользователь Владимир Гарначук написал, что якобы на территории Республики Крым 350 человек зараженных коронавирусом», – рассказал министр.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал опубликовавшего вброс пользователя жуликом.

«Это – не некий, это – провокатор, это – шулер. Как профессор Преображенский говорил: «Не читайте газету «Правда» перед обедом». Я прошу оценить жулика, который постоянно вбросами занимается, с точки зрения фейковых новостей», – заявил Аксенов.

Всего, по данным Афанасьева, за последнее время в крымском сегменте соцсетей было опубликовано 80 постов на тему коронавируса.

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«В соцсетях было выявлено 80 публикаций на тему распространения коронавируса на территории Республики Крым, среди которых 36 – нейтральных, 16 – позитивных, 20 – негативных постов. Исходя из общей риторики высказываний пользователей социальных сетей можно сделать вывод, что ситуация с коронавирусов в крымском сегменте соцсетей за исследуемый период обсуждается в более позитивном ключе в сравнении с предыдущим исследуемым периодом. Мы тут действительно наблюдаем динамику, мы активно начали вести информационную работу, в том числе сделали ссылки в соцсетях на работу наших штабов, поэтому это дает определенный результат», – отметил Афанасьев.

Накануне Аксенов поручил министерству внутренней политики, информации и связи республики совместно с МВД и ФСБ организовать работу по борьбе с распространением недостоверной информации о коронавирусе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти пообещали помочь крымчанам вернуться из-за границы. 33 крымчанина сейчас находятся за границей, в том числе в странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Сегодня: Власти Крыма думают, что за пределами полуострова находятся всего 30 крымчан. По информации председателя правительства, «за пределами России находится более трех десятков крымчан».

Вчера: Украинский Центр админуслуг на Чонгаре приостанавливает работу. Центр предоставления административных услуг на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Чонгар» на административной границе между Крымом и Херсонской областью приостанавливает свою работу с 23 марта по 3 апреля из-за карантина в связи с коронавирусом.

Вчера: Госсовет Крыма переходит на дистанционную работу. Государственный Совет Республики Крым перейдет на дистанционный режим работы.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/21/vlasti-kryma-rasskazali-o-feikah-o-koronaviruse-129289/

 
 

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