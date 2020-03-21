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Власти Крыма думают, что за пределами полуострова находятся всего 30 крымчан

Суббота
21 марта 2020
10:20

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


По информации председателя правительства, «за пределами России находится более трех десятков крымчан».

Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил Юрий Гоцанюк.

«По информации турагентов и туроператоров Республики Крым, по состоянию на 20 марта 2020 года за пределами Российской Федерации находится 33 крымчанина. Из них: один человек в Таиланде, Шри-Ланка – один человек, в Арабских Эмиратах – шесть человек, Турция – один человек, Доминикана – два человека, Абхазия – два человека», – привел данные Гоцанюк.

Кроме того, по данным туроператоров, крымчане забронировали 132 тура в такие страны, как Турция, Кипр, Таиланд, Тунис, Шри-Ланка, круизы по Северной Европе. «Также министерство курортов и туризма Республики Крым осуществляет мониторинг информации, поступающей в Ростуризм о самостоятельных туристах. С этой целью на текущей неделе разработан интернет-ресурс, через который самостоятельный турист или группа туристов может направить информацию о месте пребывания, плановых датах возвращения, а также численности туристов, которые находятся за пределами страны или планируют поездки», – добавил Гоцанюк.

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Накануне глава Крыма Сергей Аксенов выступил за уголовную ответственность для граждан, которые будут скрывать сведения о поездках в Европу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Украинский Центр админуслуг на Чонгаре приостанавливает работу. Центр предоставления административных услуг на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Чонгар» на административной границе между Крымом и Херсонской областью приостанавливает свою работу с 23 марта по 3 апреля из-за карантина в связи с коронавирусом.

Вчера: Госсовет Крыма переходит на дистанционную работу. Государственный Совет Республики Крым перейдет на дистанционный режим работы.

Вчера: Путин не будет тестироваться на коронавирус после поездки в Крым. Президент России Владимир Путин не планирует проходить тестирование на коронавирус после своей поездки в Крым.

Четверг, 19 марта 2020: Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацией «Марш достоинства», который планируют организовать представители запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/21/vlasti-kryma-dumajut-chto-za-predelami-poluostrova-nahodyatsya-vsego-30-krymchan-129287/

 
 

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