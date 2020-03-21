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Происшествия -> Криминал

В Симферополе бывший «зэк» едва не зарезал собутыльника

Суббота
21 марта 2020
11:03

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


Сотрудники полиции в Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Как уточнили в ведомстве, в одну из больниц крымской столицы обратился 37-летний житель Евпатории. Медики диагностировали у него проникающее колотое ранение грудной клетки.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 39-летнего ранее судимого симферопольца.

Правоохранители выяснили, что во время распития спиртного между мужчинами возникла ссора. В результате задержанный схватил нож и ударил им своего собутыльника в грудь.

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Орудие преступления было изъято во время обыска в жилище подозреваемого. Он признался в преступлении и подписал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.  

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 19 марта 2020: В Симферополе задержали несовершеннолетних угонщиков автомобилей. В Симферополе правоохранителями задержаны трое подростков, подозреваемых в совершении серии угонов автомобилей.

Четверг, 19 марта 2020: Российский подросток «развел» крымчанку на деньги через интернет. В Бахчисарае сотрудниками полиции раскрыто интернет-мошенничество, передает пресс-служба МВД по Республике Крыма.

Четверг, 19 марта 2020: В Севастополе нетрезвая женщина ограбила мужчину. В Севастополе сотрудники полиции задержали 51-летнюю женщину, ограбившую 64-летнего мужчину.

Среда, 18 марта 2020: В Алуште задержали подозреваемого в разбое. Полицейскими Алушты задержан мужчина, подозреваемый в совершении разбойных нападений на магазины.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/21/v-simferopole-byvshii-zek-edva-ne-zarezal-sobutylnika-129247/

 
 

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