В Симферополе бывший «зэк» едва не зарезал собутыльника

Сотрудники полиции в Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Как уточнили в ведомстве, в одну из больниц крымской столицы обратился 37-летний житель Евпатории. Медики диагностировали у него проникающее колотое ранение грудной клетки.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 39-летнего ранее судимого симферопольца.

Правоохранители выяснили, что во время распития спиртного между мужчинами возникла ссора. В результате задержанный схватил нож и ударил им своего собутыльника в грудь.

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Орудие преступления было изъято во время обыска в жилище подозреваемого. Он признался в преступлении и подписал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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