В Симферополе бывший «зэк» едва не зарезал собутыльника

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Как уточнили в ведомстве, в одну из больниц крымской столицы обратился 37-летний житель Евпатории. Медики диагностировали у него проникающее колотое ранение грудной клетки.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 39-летнего ранее судимого симферопольца.
Правоохранители выяснили, что во время распития спиртного между мужчинами возникла ссора. В результате задержанный схватил нож и ударил им своего собутыльника в грудь.
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Орудие преступления было изъято во время обыска в жилище подозреваемого. Он признался в преступлении и подписал явку с повинной.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
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