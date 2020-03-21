В Севастополе заявили, что больницы готовы к приему зараженных

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020
Об этом сообщается на портале Правительства города.
«Медучреждение обеспечено противовирусными препаратами в достаточном количестве, имеется бокс для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, а также 17 мельцеровских боксов», - говорится в сообщении.
Все бригады скорой помощи переведены в режим повышенной готовности, в больницах создан запас масок, перчаток и дезинфицирующих средств для медицинских работников. Проводится обработка автомобилей скорой помощи.
Как ранее сообщалось, на полуострове выявлен первый случай заражения коронавирусом. О нем сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его информации мужчина ездил во Францию на автомобиле через материковую Украину.
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Вернувшись из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу он не сообщил в медучреждение о данном факте. Сейчас он госпитализирован, все лица, с которыми он имел близкий контакт – изолированы.
В Севастополе эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции остается стабильно благополучной. Об этом сообщает правительство Севастополя. По состоянию на 8:00 21 марта подтвержденных случаев заболевания в городе нет. Под медицинским наблюдением в городской инфекционной больнице находятся 11 пациентов, наблюдаются на дому 123 человека.
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Сегодня: Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина. Министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов рассказал подробности о подтверждении первого случая коронавирусной инфекции в Крыму.
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Сегодня: Число заболевших коронавирусом в России превысило 300. Пятьдесят три новых заболевших зарегистрированы в 18 регионах РФ за минувшие сутки, общее число зараженных выросло до 306, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Сегодня: В Крыму зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. В Крыму выявлен первый человек, заразившийся коронавирусом.
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