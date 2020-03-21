В Севастополе заявили, что больницы готовы к приему зараженных

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В Севастополе инфекционная больница готова к приему лиц, зараженных коронавирусом.

Об этом сообщается на портале Правительства города.

«Медучреждение обеспечено противовирусными препаратами в достаточном количестве, имеется бокс для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, а также 17 мельцеровских боксов», - говорится в сообщении.

Все бригады скорой помощи переведены в режим повышенной готовности, в больницах создан запас масок, перчаток и дезинфицирующих средств для медицинских работников. Проводится обработка автомобилей скорой помощи.

Как ранее сообщалось, на полуострове выявлен первый случай заражения коронавирусом. О нем сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его информации мужчина ездил во Францию на автомобиле через материковую Украину.

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Вернувшись из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу он не сообщил в медучреждение о данном факте. Сейчас он госпитализирован, все лица, с которыми он имел близкий контакт – изолированы.

В Севастополе эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции остается стабильно благополучной. Об этом сообщает правительство Севастополя. По состоянию на 8:00 21 марта подтвержденных случаев заболевания в городе нет. Под медицинским наблюдением в городской инфекционной больнице находятся 11 пациентов, наблюдаются на дому 123 человека.

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Сегодня : В Крыму зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. В Крыму выявлен первый человек, заразившийся коронавирусом.