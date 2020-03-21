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В Севастополе заявили, что больницы готовы к приему зараженных

Суббота
21 марта 2020
17:59

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


В Севастополе инфекционная больница готова к приему лиц, зараженных коронавирусом.

Об этом сообщается на портале Правительства города.

«Медучреждение обеспечено противовирусными препаратами в достаточном количестве, имеется бокс для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, а также 17 мельцеровских боксов», - говорится в сообщении.

Все бригады скорой помощи переведены в режим повышенной готовности, в больницах создан запас масок, перчаток и дезинфицирующих средств для медицинских работников. Проводится обработка автомобилей скорой помощи.

Как ранее сообщалось, на полуострове выявлен первый случай заражения коронавирусом. О нем сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его информации мужчина ездил во Францию на автомобиле через материковую Украину.

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Вернувшись из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу он не сообщил в медучреждение о данном факте. Сейчас он госпитализирован, все лица, с которыми он имел близкий контакт – изолированы.

В Севастополе эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции остается стабильно благополучной. Об этом сообщает правительство Севастополя. По состоянию на 8:00 21 марта подтвержденных случаев заболевания в городе нет. Под медицинским наблюдением в городской инфекционной больнице находятся 11 пациентов, наблюдаются на дому 123 человека.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина. Министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов рассказал подробности о подтверждении первого случая коронавирусной инфекции в Крыму.

Сегодня: Крым запросил у федеральных властей пять млн медицинских масок. Власти Крыма запросили у федеральных органов власти РФ дополнительную поставку медицинских масок в количестве 5 млн штук.

Сегодня: Число заболевших коронавирусом в России превысило 300. Пятьдесят три новых заболевших зарегистрированы в 18 регионах РФ за минувшие сутки, общее число зараженных выросло до 306, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Сегодня: В Крыму зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. В Крыму выявлен первый человек, заразившийся коронавирусом.

 

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