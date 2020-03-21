В Крыму зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

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В Крыму выявлен первый человек, заразившийся коронавирусом.

Об этом написал глава Республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчина ездил во Францию, по прибытии в Крым он в установленном порядке не сообщил о том, что был в странах, где ситуация неблагополучная ситуация по коронавирусу.

«С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести», - написал Сергей Аксенов.

На данный момент все, с кем мужчина находился в непосредственном контакте, сейчас находятся в изоляции и проходят лабораторное обследование. Проведены необходимые противоэпидимические мероприятия.

«Напоминаю еще раз: все жители Крыма, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, должны находиться на самоизоляции под медицинским наблюдением, максимально ограничить контакты. При проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом», - подчеркнул Сергей Аксенов.

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По данным Роспотребнадзора, на данный момент под медицинским наблюдением находится 286 человек на дому и 22 в стационаре, за весь период мониторинга прошли обследование на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019 850 человек.

Как ранее сообщалось, в республике принимается ряд мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, при Правительстве РК создан оперативный штаб, решением властей РФ перекрыта граница с Украиной. В регионах ведется постоянная обработка транспорта, в аэропорту и на границе проводится температурный скрининг, решением властей РФ перекрыта админграница с Украиной. В регионах ведется постоянная обработка транспорта, в аэропорту и на границе проводится температурный скрининг.

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Сегодня : Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина. Министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов рассказал подробности о подтверждении первого случая коронавирусной инфекции в Крыму.

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Сегодня : Число заболевших коронавирусом в России превысило 300. Пятьдесят три новых заболевших зарегистрированы в 18 регионах РФ за минувшие сутки, общее число зараженных выросло до 306, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.