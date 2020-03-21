Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина Крым запросил у федеральных властей пять млн медицинских масок В Севастополе заявили, что больницы готовы к приему зараженных Власти пообещали помочь крымчанам вернуться из-за границы Число заболевших коронавирусом в России превысило 300

В Крыму более 300 человек находятся под наблюдением медиков

Суббота
21 марта 2020
13:30

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


В Крыму более 300 человек находятся под наблюдением медиков

© Новости Крыма

В Крыму под наблюдением медиков по подозрению в заражении коронавирусной инфекцией находятся более 300 человек.

Об этом во время заседания штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Игорь Чемоданов.

«Под динамическим наблюдением на дому 286 человек. Их количество увеличилось. В стационарах находятся 22 человека. Сложностей в стационарах нет», - сообщил Игорь Чемоданов.

В свою очередь руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что проверку на заражение коронавиурсом прошли более 800 человек.

Читайте: Дома престарелых Крыма закрыли на карантин

«По состоянию на сегодняшний день исследовано более 850 человек и случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено. На территории республики Крым и Севастополя случаев заражения не зарегистрировано. Все мероприятия проводятся в штатном режиме», - подчеркнула Наталья Пеньковская.

Как ранее сообщалось, в связи с пандемией коронавиурса в мире на полуострове при правительстве РК был создан оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина. Министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов рассказал подробности о подтверждении первого случая коронавирусной инфекции в Крыму.

Сегодня: Крым запросил у федеральных властей пять млн медицинских масок. Власти Крыма запросили у федеральных органов власти РФ дополнительную поставку медицинских масок в количестве 5 млн штук.

Сегодня: В Севастополе заявили, что больницы готовы к приему зараженных. В Севастополе инфекционная больница готова к приему лиц, зараженных коронавирусом.

Сегодня: Число заболевших коронавирусом в России превысило 300. Пятьдесят три новых заболевших зарегистрированы в 18 регионах РФ за минувшие сутки, общее число зараженных выросло до 306, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/21/v-krymu-bolee-300-chelovek-nahodyatsya-pod-nabljudeniem-medikov-129288/

 
 

Проблемы здравоохранения

Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

Крым запросил у федеральных властей пять млн медицинских масок

Крым запросил у федеральных властей пять млн медицинских масок

В Крыму зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

В Крыму зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

В Крыму более 300 человек находятся под наблюдением медиков

В Крыму более 300 человек находятся под наблюдением медиков

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Поклонская рассказала, что разочарована в российской правовой системе

Поклонская рассказала, что разочарована в российской правовой системе

Константинов уже знает, что спасет Крыма от коронавируса

Константинов уже знает, что спасет Крыма от коронавируса

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.