В Крыму более 300 человек находятся под наблюдением медиков

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В Крыму под наблюдением медиков по подозрению в заражении коронавирусной инфекцией находятся более 300 человек.

Об этом во время заседания штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Игорь Чемоданов.

«Под динамическим наблюдением на дому 286 человек. Их количество увеличилось. В стационарах находятся 22 человека. Сложностей в стационарах нет», - сообщил Игорь Чемоданов.

В свою очередь руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что проверку на заражение коронавиурсом прошли более 800 человек.

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«По состоянию на сегодняшний день исследовано более 850 человек и случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено. На территории республики Крым и Севастополя случаев заражения не зарегистрировано. Все мероприятия проводятся в штатном режиме», - подчеркнула Наталья Пеньковская.

Как ранее сообщалось, в связи с пандемией коронавиурса в мире на полуострове при правительстве РК был создан оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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