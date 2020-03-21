В Крыму более 300 человек находятся под наблюдением медиков

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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21 марта 2020
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Об этом во время заседания штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Игорь Чемоданов.
«Под динамическим наблюдением на дому 286 человек. Их количество увеличилось. В стационарах находятся 22 человека. Сложностей в стационарах нет», - сообщил Игорь Чемоданов.
В свою очередь руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что проверку на заражение коронавиурсом прошли более 800 человек.
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«По состоянию на сегодняшний день исследовано более 850 человек и случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено. На территории республики Крым и Севастополя случаев заражения не зарегистрировано. Все мероприятия проводятся в штатном режиме», - подчеркнула Наталья Пеньковская.
Как ранее сообщалось, в связи с пандемией коронавиурса в мире на полуострове при правительстве РК был создан оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
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