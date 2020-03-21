Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Март 2020
21 марта 2020
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Установлено, что заболевший посещал Францию, а при пересечении границы Крыма не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу.
– 15 марта он заболел. До 37,5 градусов температура поднялась, был кашель. Он вызвал «скорую». Правда, признался, что был в Европе, – рассказал Игорь Чемоданов. – Его сразу определили в мельцеровский бокс. Было начато лечение в полном объеме. Несмотря на то, что сначала (первый тест на наличие коронавируса, — ред.) был отрицательный, сегодня тест подтвердился. На сегодняшний день состояние у него ближе к удовлетворительному. Лечение он все получает. Температуры нет. Кашля, практически, нет. Семья его – пять человек – были изолированы 19 марта. Все в удовлетворительном состоянии. Вообще, по здоровью вопросов нет.
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Министр также напомнил, что в инфекционных стационарах сейчас находятся 22 человека и 286 человек по Крыму находятся под динамическим наблюдением на дому.
— Завтра эта цифра, скорее всего, будет уже другая, потому что мы знаем, что еще людей госпитализировали. У всех берутся мазки на обследование. Хочу подчеркнуть: тяжелых больных в стационарах нет.
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