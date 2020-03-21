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Власть -> Коммунальное хозяйство

«Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ

Суббота
21 марта 2020
12:26

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


«Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ

© Новости Крыма

Проблемы с оплатой услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами возникли у многих крымчан из-за некорректных данных в платежках. В ближайшее время будет произведен перерасчет.

Об этом заявил гендиректор Крымского единого информационно–расчетного центра Эскендер Салиев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Шквал обращений оправдан. Произошла техническая ошибка, это наша вина. Те изменения, которые произошли в 2019 году и вы вносили их в лицевые счета, они никуда не делись. Возможно, предыдущие два месяца к вам пришли неправильные квитанции с некорректным количеством проживающих. Сейчас эта проблема решается в срочном порядке. Все силы предприятия брошены на то, чтобы внести изменения в максимально короткие сроки», - пояснил Салиев.

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Он также обратился к абонентам с просьбой отнестись к временным неудобствам с терпением, так как в случае переплаты за услугу вывоза мусора деньги будут возвращены. При этом для корректировки данных крымчанам не нужно обращаться в центр, изменения будут внесены автоматически.

Вместе с тем, использовать единую платежку – удобно и экономно, считает директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

«Единая абонентская служба – правильный путь развития, потому что люди могут прийти в одну службу и решить вопросы по всем платежам», - считает эксперт.

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Коммунальное хозяйство

«Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ

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