Росморпорт обеспечил медицинскими масками крымских моряков

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Крымские моряки полностью обеспечены защитными средствами.

Как сообщил в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции замминистра транспорта Республики Крым Андрей Ксензов, данным вопросом на территории Крыма занимается ФГУП «Росморпорт».

«Поднимается на борт максимум два человека, то есть один основной, другой дублирующий либо ученик. Они запросили в Росморпорте информацию. Они обеспечены сейчас всеми необходимыми защитными масками, инструктаж проведен. Это по информации ФГУП «Росморпорт», – рассказал Ксензов.

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В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил Ксензову провести контроль. Если масок нет, их привезут крымские власти. «Никаких заходов в порт без средств защиты не должно быть. Ни одного», – резюмировал он.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 19 марта 2020 : После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда. С 2017 года одиннадцать государств, включая Панаму, Монголию, Белиз, Боливию, Ливан, Палау, Сьерра-Леоне, Танзанию и Того, исключили из регистров 53 суда за нарушение санкций и заходы в порты Крыма.

Вторник, 17 марта 2020 : Против начальника отдела крымского филиала «Росморпортов» возбудили уголовное дело. В Крыму выявлены факты получения взяток при осуществлении закупок для нужд Росморпорта.

Среда, 4 марта 2020 : Власти вновь обещают починить причал в Алупке. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект реконструкции морского причала в Алупке вблизи Воронцовского дворца.

Понедельник, 2 марта 2020 : «Князь Владимир» начал свой самый длинный круизный сезон. Круизный лайнер «Князь Владимир» начал навигацию по Черному морю на два месяца раньше, чем в прошлом году.