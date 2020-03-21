Росгвардеец ограбил пьяного крымчанина во время патрулирования

Крымский гарнизонный военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении военнослужащего Росгвардии, который обвиняется в грабеже во время несения службы по охране общественного порядка.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Органами предварительного следствия Г. обвиняется в том, что он в один из дней октября 2019 года, являясь начальником патруля войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, необоснованно предъявил гражданину П. претензии относительно пребывания того в состоянии алкогольного опьянения, принудил к демонстрации содержимого карманов и, нанеся удар специальным средством – резиновой палкой, в область груди, присвоил себе денежные средства в размере 1 700 рублей, принадлежащие потерпевшему», – говорится в сообщении.

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Военнослужащий обвиняется в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 343 и пунктом «г» части 1 статьи 2 УК РФ (нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и грабеж с применением насилия).

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