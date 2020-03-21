Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Росгвардеец ограбил пьяного крымчанина во время патрулирования

Суббота
21 марта 2020
07:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


Крымский гарнизонный военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении военнослужащего Росгвардии, который обвиняется в грабеже во время несения службы по охране общественного порядка.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Органами предварительного следствия Г. обвиняется в том, что он в один из дней октября 2019 года, являясь начальником патруля войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, необоснованно предъявил гражданину П. претензии относительно пребывания того в состоянии алкогольного опьянения, принудил к демонстрации содержимого карманов и, нанеся удар специальным средством – резиновой палкой, в область груди, присвоил себе денежные средства в размере 1 700 рублей, принадлежащие потерпевшему», – говорится в сообщении.

Читайте: Севастополец вместе с телефоном продал свой банковский счет

Военнослужащий обвиняется в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 343 и пунктом «г» части 1 статьи 2 УК РФ (нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и грабеж с применением насилия).

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела. Прокуратура Республики Крым завершила проверку по факту получения травм жителями Симферополя во время пиротехнического шоу.

Вчера: Россиянин пытался дать взятку крымским полицейским. Крымские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Краснодара, который пытался убедить инспекторов ГИБДД за вознаграждение не составлять в отношении него протокол.

Вчера: Бывший главврач крымской больницы предстанет перед судом за взятку. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы.

Вчера: Джанкоец попался на продаже «паленого» алкоголя в Симферополе. Прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу о продаже немаркированной алкогольной продукции.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/21/rosgvardeets-ograbil-pyanogo-krymchanina-vo-vremya-patrulirovaniya-129277/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела

Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела

Крымчан, скрывших свои поездки в Европу, будут жестко наказывать

Крымчан, скрывших свои поездки в Европу, будут жестко наказывать

В Крыму Следком отчитался о расследовании многомиллионных долгов по зарплате

В Крыму Следком отчитался о расследовании многомиллионных долгов по зарплате

Экс-депутата Верховной Рады Украины будут судить в Москве за попытку вернуть завод в Крыму

Экс-депутата Верховной Рады Украины будут судить в Москве за попытку вернуть завод в Крыму

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Поклонская рассказала, что разочарована в российской правовой системе

Поклонская рассказала, что разочарована в российской правовой системе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.