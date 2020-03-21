Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 марта

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 5 до 15, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 43 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 21 марта.

В Симферополе утром небольшой дождь, днем малооблачно, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 81 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 14, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Ялте утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 82 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 10, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 80 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 85 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 86 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 84 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 77 процентов. Ветер юго-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 15, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 84 процентов. Ветер южный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Ливадии - 9, в Малореченском - 9, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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