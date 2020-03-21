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Происшествия -> Криминал

Пойман серийный вор, обокравший аэропорт Симферополь на две тележки

Суббота
21 марта 2020
14:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


Правоохранители задержали серийного вора, орудовавшего в аэропорту Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополя поступило сообщение о том, что с привокзальной площади у пассажирки из Санкт-Петербурга пропал чемодан. Правоохранители установили, что личные вещи пожилая женщина забыла недалеко от остановки общественного транспорта при посадке в рейсовый автобус.

В ходе проведения расследования правоохранители установили личность похитителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний симферополец.

Кроме того, транспортные полицейские выяснили, что этот же мужчина совершил накануне кражу двух багажных тележек на территории аэровокзального комплекса «Симферополь». Он выкатил их за пределы территории и спрятал в заброшенном доме с целью дальнейшей продажи. Однако осуществить задуманное ему не удалось, так как он был задержан стражами правопорядка. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по двум эпизодам по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ — «Кража». Причиненный ущерб женщине и международному аэропорту составил более 50 тысяч рублей.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/21/poiman-seriinyi-vor-obokravshii-aeroport-simferopol-na-dve-telezhki-129256/

 
 

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