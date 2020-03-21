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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Под Феодосией столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

Суббота
21 марта 2020
16:34

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


Под Феодосией столкнулись «ВАЗ 2114» и «Лада Веста», пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Авария произошла на трассе Феодосия - Симферополь в районе с. Насыпное. Один из водителей оказался зажат в искореженной машине. Для ликвидации последствий к месту ДТП выехали специалисты отряда «КРЫМ-СПАС», ГИБДД, бригада скорой помощи, сотрудники МЧС.

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Пострадавшие переданы сотрудникам скорой помощи и доставлены в Феодосийскую городскую больницу.

Всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 15 человек и 4 единицы техники в том числе от МЧС 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Пожарные четыре часа тушили здание в Крыму. Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» оказали помощь в ликвидации пожара двухэтажного дома в Черноморском районе.

Четверг, 19 марта 2020: На пожаре в Севастополе погиб человек. Мужчина погиб на пожаре, произошедшем в Севастополе сегодня ночью.

Четверг, 19 марта 2020: Из пересохшего Симферопольского водохранилища вытащили автомобиль. На водохранилище у окраины Симферополя автомобиль «Нива» подъехал слишком близко к воде и самостоятельно выбраться не смог.

Среда, 18 марта 2020: В Крыму волки задрали стадо коз. В селе Кирпичное Белогорского района волки напали на стадо коз.

 

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