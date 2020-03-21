Под Феодосией столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Феодосия
Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020
Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.
Авария произошла на трассе Феодосия - Симферополь в районе с. Насыпное. Один из водителей оказался зажат в искореженной машине. Для ликвидации последствий к месту ДТП выехали специалисты отряда «КРЫМ-СПАС», ГИБДД, бригада скорой помощи, сотрудники МЧС.
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Пострадавшие переданы сотрудникам скорой помощи и доставлены в Феодосийскую городскую больницу.
Всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 15 человек и 4 единицы техники в том числе от МЧС 6 человек личного состава и 1 единица техники.
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