Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020
© ria.ru
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, материалы проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании.
«Установлено, что в июле 2019 года на территории парка им. Ю.А. Гагарина в Симферополе группа лиц при проведении пиротехнического огненного шоу, понимая непосредственную близость зрителей к незакрепленному надлежащим образом пиротехническому изделию «Хозяйка медной горы», подожгли фитиль указанного пиротехнического изделия», – говорится в сообщении.
Из-за того, что устроители шоу нарушили правила безопасности, разбрасываемые пожароопасные элементы попали на двух зрителей, из-за чего те получили ожоги шеи и верхних конечностей.
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Прокурор района направил в следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя следуправления СК РФ по Республике Крым и Севастополю материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штраф до 500 тыс рублей.
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