Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела

Суббота
21 марта 2020
08:53

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела

© ria.ru

Прокуратура Республики Крым завершила проверку по факту получения травм жителями Симферополя во время пиротехнического шоу.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, материалы проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании.

«Установлено, что в июле 2019 года на территории парка им. Ю.А. Гагарина в Симферополе группа лиц при проведении пиротехнического огненного шоу, понимая непосредственную близость зрителей к незакрепленному надлежащим образом пиротехническому изделию «Хозяйка медной горы», подожгли фитиль указанного пиротехнического изделия», – говорится в сообщении.

Из-за того, что устроители шоу нарушили правила безопасности, разбрасываемые пожароопасные элементы попали на двух зрителей, из-за чего те получили ожоги шеи и верхних конечностей.

Читайте: Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство

Прокурор района направил в следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя следуправления СК РФ по Республике Крым и Севастополю материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штраф до 500 тыс рублей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Росгвардеец ограбил пьяного крымчанина во время патрулирования. Крымский гарнизонный военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении военнослужащего Росгвардии, который обвиняется в грабеже во время несения службы по охране общественного порядка.

Вчера: Россиянин пытался дать взятку крымским полицейским. Крымские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Краснодара, который пытался убедить инспекторов ГИБДД за вознаграждение не составлять в отношении него протокол.

Вчера: Бывший главврач крымской больницы предстанет перед судом за взятку. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы.

Вчера: Джанкоец попался на продаже «паленого» алкоголя в Симферополе. Прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу о продаже немаркированной алкогольной продукции.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/21/organizatory-faiershou-v-simferopole-mogut-stat-figurantami-ugolovnogo-dela-129268/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела

Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела

Крымчан, скрывших свои поездки в Европу, будут жестко наказывать

Крымчан, скрывших свои поездки в Европу, будут жестко наказывать

В Крыму Следком отчитался о расследовании многомиллионных долгов по зарплате

В Крыму Следком отчитался о расследовании многомиллионных долгов по зарплате

Экс-депутата Верховной Рады Украины будут судить в Москве за попытку вернуть завод в Крыму

Экс-депутата Верховной Рады Украины будут судить в Москве за попытку вернуть завод в Крыму

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Аксенов призвал крымчан с украинскими паспортами «думать о своих близких»
СЮЖЕТ
Коронавирус

Аксенов призвал крымчан с украинскими паспортами «думать о своих близких»

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Поклонская рассказала, что разочарована в российской правовой системе

Поклонская рассказала, что разочарована в российской правовой системе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.