Между Керчью и Симферополем запустят электропоезда

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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21 марта 2020
Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
В сообщении говорится, что поезда будут ежедневно с понедельника по четверг выполнять по два рейса (утром – туда, днем – обратно), а в пятницу, выходные и праздники - по четыре рейса (утром и днем – туда, днем и вечером – обратно). Остановки будут на станциях Багерово, Семь Колодезей, Джанкой и Владиславовка.
Утренний рейс из Симферополя до Керчи будет без остановок, поэтому дорога займет 5 часов 35 минут. Однако в обратном направлении будет остановка на станции Феодосия, что увеличит время в пути, оно составит шесть часов 45 минут.
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Билет на электропоезд будут стоить около 500 рублей.
Отмечается, что продажи билетов откроются заблаговременно во всех ж/д кассах, в мобильном приложении «В путь», а также в терминалах самообслуживания.
Ранее сообщалось, что экспресс-маршрут из Севастополя до Симферополя и Евпатории будет запущен в преддверии майских праздников.
Кроме этого, в марте этого года начали работать рельсовые автобусы между Керчью и Анапой. Они перевезли уже почти одну тысячи пассажиров. В апреле данный маршрут будет продлен. Рельсобус будет курсировать из Керчи до Феодосии.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверять всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров на наличие симптомов заражения новым коронавирусом.
Вчера: На автостанциях Крыма вводится пропускной режим. Пропускной режим вводится на ряде автостанций Крыма – допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы будет осуществляться только при наличии билетов.
Вчера: Дорога и система развязок у аэропорта Симферополь готовы на две трети. Готовность дороги и системы развязок у аэропорта Симферополь, строительство и реконструкция которых ведется по ФЦП развития Крыма и Севастополя, превысила 70%.
Четверг, 19 марта 2020: Украинцы перестали ездить в Крым. Около тысячи человек пересекли крымский участок админграницы Крым/Украина 18 марта, поток людей сократился почти в 5,5 раз.
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