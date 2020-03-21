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Власть -> Транспорт Крыма

Между Керчью и Симферополем запустят электропоезда

Суббота
21 марта 2020
09:35

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


Из крымской столицы в Керчь с апреля будут курсировать ежедневные электропоезда.

Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

В сообщении говорится, что поезда будут ежедневно с понедельника по четверг выполнять по два рейса (утром – туда, днем – обратно), а в пятницу, выходные и праздники - по четыре рейса (утром и днем – туда, днем и вечером – обратно). Остановки будут на станциях Багерово, Семь Колодезей, Джанкой и Владиславовка.

Утренний рейс из Симферополя до Керчи будет без остановок, поэтому дорога займет 5 часов 35 минут. Однако в обратном направлении будет остановка на станции Феодосия, что увеличит время в пути, оно составит шесть часов 45 минут.

Читайте: Минтранс Крыма синхронизирует расписания пригородных поездов и автобусов

Билет на электропоезд будут стоить около 500 рублей.

Отмечается, что продажи билетов откроются заблаговременно во всех ж/д кассах, в мобильном приложении «В путь», а также в терминалах самообслуживания.

Ранее сообщалось, что экспресс-маршрут из Севастополя до Симферополя и Евпатории будет запущен в преддверии майских праздников.

Кроме этого, в марте этого года начали работать рельсовые автобусы между Керчью и Анапой. Они перевезли уже почти одну тысячи пассажиров. В апреле данный маршрут будет продлен. Рельсобус будет курсировать из Керчи до Феодосии. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверять всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров на наличие симптомов заражения новым коронавирусом.

Вчера: На автостанциях Крыма вводится пропускной режим. Пропускной режим вводится на ряде автостанций Крыма – допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы будет осуществляться только при наличии билетов.

Вчера: Дорога и система развязок у аэропорта Симферополь готовы на две трети. Готовность дороги и системы развязок у аэропорта Симферополь, строительство и реконструкция которых ведется по ФЦП развития Крыма и Севастополя, превысила 70%.

Четверг, 19 марта 2020: Украинцы перестали ездить в Крым. Около тысячи человек пересекли крымский участок админграницы Крым/Украина 18 марта, поток людей сократился почти в 5,5 раз.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/21/mezhdu-kerchju-i-simferopolem-zapustyat-elektropoezda-129258/

 
 

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