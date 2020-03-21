Между Керчью и Симферополем запустят электропоезда

Из крымской столицы в Керчь с апреля будут курсировать ежедневные электропоезда.

Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

В сообщении говорится, что поезда будут ежедневно с понедельника по четверг выполнять по два рейса (утром – туда, днем – обратно), а в пятницу, выходные и праздники - по четыре рейса (утром и днем – туда, днем и вечером – обратно). Остановки будут на станциях Багерово, Семь Колодезей, Джанкой и Владиславовка.

Утренний рейс из Симферополя до Керчи будет без остановок, поэтому дорога займет 5 часов 35 минут. Однако в обратном направлении будет остановка на станции Феодосия, что увеличит время в пути, оно составит шесть часов 45 минут.

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Билет на электропоезд будут стоить около 500 рублей.

Отмечается, что продажи билетов откроются заблаговременно во всех ж/д кассах, в мобильном приложении «В путь», а также в терминалах самообслуживания.

Ранее сообщалось, что экспресс-маршрут из Севастополя до Симферополя и Евпатории будет запущен в преддверии майских праздников.

Кроме этого, в марте этого года начали работать рельсовые автобусы между Керчью и Анапой. Они перевезли уже почти одну тысячи пассажиров. В апреле данный маршрут будет продлен. Рельсобус будет курсировать из Керчи до Феодосии.

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