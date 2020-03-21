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Крым запросил у федеральных властей пять млн медицинских масок

Суббота
21 марта 2020
18:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


Крым запросил у федеральных властей пять млн медицинских масок

© Новости Крыма

Власти Крыма запросили у федеральных органов власти РФ дополнительную поставку медицинских масок в количестве 5 млн штук.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

«Вчера по вашему поручению (поручение главы РК Сергея Аксенова) было роздано министерством здравоохранения масок в количестве 41 тысяча: министерству транспорта в размере 20 тысяч, в аэропорту Симферополя в размере 20 тысяч и в МФЦ. За вашей подписью вчера было направлено письмо в министерство промышленности и торговли Российской Федерации о возможности поставки еще 5 млн масок для нужд Республики Крым», – доложил Гоцанюк главе республики.

Кроме того, правительство Крыма определило предприятия, готовые заняться пошивом ватно-марлевых повязок. «Сформирован перечень предприятий, готовых осуществить пошив тканевых масок для муниципальных образований, в которых отсутствует возможность их самостоятельного пошива, в полном объеме. Есть у нас таких ряд районов: Бахчисарайский, Черноморский, Симферопольский, Сакский, Джанкойский районы. Данные предприятия, которые могут пошить марлевые повязки, расположены в городах Керчь, Симферополь, Джанкой. Информация о предприятиях, а также контактные данные руководителей предприятий, которые занимаются пошивами масок, доведены до муниципальных образований», – добавил Гоцанюк.

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Накануне Аксенов поручил членам правительства уточнить сроки поставок медицинских масок и правильно распределить имеющиеся резервы, исходя из худшего возможного варианта.

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