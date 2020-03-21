Какой сегодня праздник 21 марта

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Сегодня, 21 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день леса (International Day of Forests)

Фото pixabay.com

В 2012 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 21 марта Международным днем лесов (МДЛ). Этот день отмечается в ознаменование важности всех типов лесов и с целью повышения осведомленности об их роли. Каждый Международный день лесов проводится с целью оказать поддержку усилиям стран на местном, национальном и международном уровнях по организации мероприятий, связанных с лесами и деревьями, например, кампаниям по посадке деревьев. Основную тему каждого Международного дня лесов выбирает Совместное партнерство по лесам. Тема 2020 года сформулирована следующим образом:леса и биоразнообразие

Всемирный день поэзии (World Poetry Day)

Фото eksmo.ru

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии (World Poetry Day) 21 марта. Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание».

В настоящее время в этот День по всему миру — в учреждениях культуры, образования, творческих коллективах и т.п. — проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы.

Вербоносица

Это большой славянский праздник, который имел магическое значение для наших предков.

Также сегодня, 21 марта, отмечают такие праздники:

- Международный день Навруз

- День штурманов

- Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

- День пограничника в Грузии

- Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day)

- День песен на крыше

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- Международный день цвета (International Color Day)

- Всемирный день древесины (World Wood Day)

- Международный день кукольника (International Day of Puppetry)

- День абсолютно невероятных детей (Absolutely Incredible Kids Day)

- День прогульщика в Польше

- День гармонии (Harmony Day) в Австралии

- День хрустящего тако (National Crunchy Taco Day) в США

- День матери в арабских странах

- День независимости Намибии

Сегодня именины празднуют: Феодосий, Афанасий, Ерм, Лазарь, Дементий, Дион, Феодорит, Феофилакт.

Что происходило 21 марта в прошлые годы

1556 - В Оксфорде сжигается епископ Томас Кранмер, переведший Библию на английский язык.

1666 - В первой переписи населения Канады фиксируется, что число жителей составляет 3000 человек.

1804 - Во Франции принят кодекс Наполеона.

1844 - Адвентистами Седьмого дня на этот день было обещано явление Христа.

1918 - Арестована семья Романовых.

1918 - Большевистское правительство Украины эвакуируется из Екатеринослава в Таганрог.

1922 - В Лондоне открыт вокзал Ватерлоо.

1923 - В Париже некий доктор Роже выступил с заявлением, что курение полезно для здоровья, так как никотин обладает антибактериальными свойствами.

1925 - В американском штате Теннесси принят закон, запрещавший во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Дарвина, как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека.

1927 - В Киеве выходит первый номер украинской «Литературной газеты».

1940 - Немецкие ученые Отто Фрич и Рудольф Пиерлс докладывают нацистскому правительству о возможности создания атомной бомбы.

1963 - Закрывается Алькатрас, тюрьма максимальной безопасности в бухте Сан-Франциско, США.

1975 - В Эфиопии свергается 3000-летняя монархия.

1999 - После 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 марта. Какие праздники будут завтра?

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