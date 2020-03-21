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Число заболевших коронавирусом в России превысило 300

Суббота
21 марта 2020
17:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


Пятьдесят три новых заболевших зарегистрированы в 18 регионах РФ за минувшие сутки, общее число зараженных выросло до 306, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», - говорится в сообщении.

Согласно ему, 17 случаев зарегистрированы в Подмосковье, 6 - в Москве, 5 - в Татарстане, 4 - в Нижегородской области, 3 - в Свердловской, по 2 - в Тульской и Калининградской областях и Санкт-Петербурге, а также Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

По одному случаю зафиксировано в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, а также Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.

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Установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

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