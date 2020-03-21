«Артек» отменил запланированную на апрель смену из-за коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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Об этом сказано на сайте МДЦ.
«На основании протокола заседания оперативного штаба министерства просвещения Российской Федерации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 20 марта 2020 года, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире МДЦ «Артек» отменяет реализацию образовательных программ, планируемых в период с 2-3 апреля по 22-23 апреля», – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящее время лагерь работает в штатном режиме. Санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная.
В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также создан оперативный штаб.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания. Накануне конца четверти в крымских школах планируют традиционно провести родительские собрания.
Вчера: Группы в детсадах Крыма сократят до 12 детей. Власти Крыма подготовили рекомендации для дошкольных учреждений об ограничении групп 12 детьми.
Четверг, 19 марта 2020: Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма. В связи с реализацией в республике комплекса мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции крымских школьников, их родителей и педагогов призвали не рисковать и не выезжать за пределы РК в период предстоящих каникул.
Среда, 18 марта 2020: Российские школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта. Школы Российской Федерации будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля.
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