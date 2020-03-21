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«Артек» отменил запланированную на апрель смену из-за коронавируса

Суббота
21 марта 2020
09:09

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


Международный детский центр (МДЦ) «Артек» отменил запланированную на апрель смену для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сказано на сайте МДЦ.

«На основании протокола заседания оперативного штаба министерства просвещения Российской Федерации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 20 марта 2020 года, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире МДЦ «Артек» отменяет реализацию образовательных программ, планируемых в период с 2-3 апреля по 22-23 апреля», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время лагерь работает в штатном режиме. Санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная.

В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также создан оперативный штаб.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания. Накануне конца четверти в крымских школах планируют традиционно провести родительские собрания.

Вчера: Группы в детсадах Крыма сократят до 12 детей. Власти Крыма подготовили рекомендации для дошкольных учреждений об ограничении групп 12 детьми.

Четверг, 19 марта 2020: Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма. В связи с реализацией в республике комплекса мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции крымских школьников, их родителей и педагогов призвали не рисковать и не выезжать за пределы РК в период предстоящих каникул.

Среда, 18 марта 2020: Российские школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта. Школы Российской Федерации будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля.

 

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