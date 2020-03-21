Археологи нашли «пещерный город» в Севастополе

Археологи, которые проводят разведку на территории воинских частей, прилегающих к музею-заповеднику «Херсонес Таврический», обнаружили «пещерный город».

Как передает «Новый Севастополь», об этом сообщил фонд «Моя история», который организовал и профинансировал работы на месте будущего комплекса музеев.

«Начиная с эллинистического (IV-III века до нашей эры) и вплоть до позднеримского времени (III-IV века нашей эры), на этом участке балки производились захоронения в каменных склепах и могилах с подбоями. Однако уже в ранневизантийское время (V-VII веках) прямо за стенами Херсонеса начинает формироваться долговременная городская свалка, постепенно перекрывшая мощным слоем до семи метров более ранние античные захоронения, – сообщает фонд со ссылкой на выводы историков. – Постепенно прямо под юго-западными стенами Херсонеса в VIII-IX веках формируется участок с жилыми сооружениями в скальном грунте – своеобразный «пещерный город». В трех шурфах были выявлены три жилых комплекса: два помещения, вырубленные в скале и одно помещение в гроте, когда для жилья была использована естественная куэста».

Во время работ археологи обнаружили и передали в фонды заповедника редкие и уникальные артефакты. Среди них золотой семисс византийского императора Артавазда 742 года, редкие моливдовулы (свинцовые печати) и бронзовые монеты византийских императоров VIII-IX веков, многочисленные медные литые херсонесские монеты IX-X веков, бронзовые перстни, светильники, терракоты, клейменые амфоры херсонесского, родосского и синопского производства. Такжы были найдены белоглиняная поливная посуда константинопольского производства, краснолаковая и чернолаковая посуда, изделия из кости, металла, бусы, украшения и прочее.

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«Находки археологов превзошли самые смелые прогнозы – были обнаружены предметы, представляющие большую историческую и культурную ценность. По сути, открыта новая страница в исследовании истории древнего города», – сообщил представитель фонда «Моя история» Иван Есин.

Исследования проводятся на территории бывших воинских частей, где планируется построить новые музейные комплексы. Там работают сотрудники института археологии Российской академии наук, Государственного Эрмитажа, «Херсонеса Таврического», а также представители фонда «Моя история» и сотрудники Севнаследия.

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