Аксенов призвал крымчан с украинскими паспортами «думать о своих близких»

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти Крыма думают, что за пределами полуострова находятся всего 30 крымчан «Артек» отменил запланированную на апрель смену из-за коронавируса Власти Симферополя заявили об отсутствии дефицита продуктов в городе В Крыму отменили профосмотры и диспансеризацию Украинский Центр админуслуг на Чонгаре приостанавливает работу
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020
© Новости Крыма
Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки рассказал лава республики Сергей Аксенов.
— Никакой паники, я первый, кто сделаю официальное заявление, если коронавирус на территории Республики Крым подтвердится, — подчеркнул Аксенов.
Также он попросил крымчан с украинскими биометрическими паспортами, посещавшими неблагополучные регионы, сообщить об этом.
Читайте: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок
— Зона риска – гражадане с украинскими биометрическими паспортами. Просим помнить об ответственности, думать о близких. Если посещали неблагополучные регионы, то необходимо прийти и сдать анализы, — призвал глава.
Также Аксенов напомнил, что утаившим информацию о поездках крымчанам грозит уголовное преследование.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму отменили профосмотры и диспансеризацию. Плановая диспансеризация населения и профилактические осмотры в Крыму отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Вчера: В Крыму есть только один бокс для перевозки инфекционных больных. Севастопольская инфекционная больница продемонстрировала единственный в Крыму бокс, который предназначен для транспортировки больных с особо опасными инфекциями.
Вчера: Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим. Министерством промышленной политики Республики Крым доведены рекомендации об обязательном использовании персоналом предприятий торговли медицинских масок при обслуживании покупателей.
Вчера: Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки. Швейные фабрики и ателье в Судаке, Керчи и Ялте начали изготавливать ватно-марлевые повязки.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/21/aksenov-prizval-krymchan-s-ukrainskimi-pasportami-dumat-o-svoih-blizkih-129286/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Аксенов призвал крымчан с украинскими паспортами «думать о своих близких»
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
12:26 «Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ
11:50 Археологи нашли «пещерный город» в Севастополе
11:03 В Симферополе бывший «зэк» едва не зарезал собутыльника
10:20 Власти Крыма думают, что за пределами полуострова находятся всего 30 крымчан
09:35 Между Керчью и Симферополем запустят электропоезда
09:25 Аксенов призвал крымчан с украинскими паспортами «думать о своих близких»
09:09 «Артек» отменил запланированную на апрель смену из-за коронавируса
08:53 Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела