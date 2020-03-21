Аксенов призвал крымчан с украинскими паспортами «думать о своих близких»

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По мнению Аксенова, «граждане с украинскими биометрическими паспортами – это зона риска для Крыма».

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки рассказал лава республики Сергей Аксенов.

— Никакой паники, я первый, кто сделаю официальное заявление, если коронавирус на территории Республики Крым подтвердится, — подчеркнул Аксенов.

Также он попросил крымчан с украинскими биометрическими паспортами, посещавшими неблагополучные регионы, сообщить об этом.

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— Зона риска – гражадане с украинскими биометрическими паспортами. Просим помнить об ответственности, думать о близких. Если посещали неблагополучные регионы, то необходимо прийти и сдать анализы, — призвал глава.

Также Аксенов напомнил, что утаившим информацию о поездках крымчанам грозит уголовное преследование.

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