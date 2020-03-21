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Аэропорт Симферополь начал полную проверку пассажиров на коронавирус

Суббота
21 марта 2020
15:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
21 марта 2020


Международный аэропорт Симферополь сегодня с 9.30 приступил к полной проверке на коронавирус прилетающих в Крым пассажиров.

Об этом во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«Международным аэропортом разработан и уже введен план мероприятий по профилактике и предупреждению распространения коронавируса в Крыму. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и сегодня с 9.30 организован 100% досмотр прибывших пассажиров при помощи тепловизоров. Организован пост из медицинских работников по контролю температуры пассажиров», – сказал Гоцанюк.

В пресс-службе международного аэропорта Симферополь сообщили, что стационарные дистанционные тепловизоры, которыми проверяют всех пассажиров, установлены в международной зоне терминала. Также проводится регулярное информирование пассажиров и посетителей о мерах профилактики и борьбы с инфекцией при помощи памяток, а также аудио- и визуального оповещения. Санитарная уборка помещений аэропорта усилена, проведено внеплановое техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования пассажирского терминала. При необходимости граждане могут обратиться в медпункт аэропорта, где им окажут квалифицированную помощь.

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«В аэропорту Симферополь организована потоковая термометрия всех прибывающих пассажиров. Для этого при обслуживании рейсов в терминале задействована международная зона прибытия, где работают стационарные дистанционные тепловизоры, – говорится в сообщении. – Сотрудники аэропорта обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. Весь работающий персонал проходит обязательную термометрию бесконтактным способом».

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов поручил ввести тотальный контроль прибывающих в Крым пассажиров аэропорта. Также гендиректор аэропорта Евгений Плаксин заявил, что авиакомпании увеличивают количество полетов в Крым.

В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также создан оперативный штаб.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Между Керчью и Симферополем запустят электропоезда. Из крымской столицы в Керчь с апреля будут курсировать ежедневные электропоезда.

Вчера: В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверять всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров на наличие симптомов заражения новым коронавирусом.

Вчера: На автостанциях Крыма вводится пропускной режим. Пропускной режим вводится на ряде автостанций Крыма – допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы будет осуществляться только при наличии билетов.

Вчера: Дорога и система развязок у аэропорта Симферополь готовы на две трети. Готовность дороги и системы развязок у аэропорта Симферополь, строительство и реконструкция которых ведется по ФЦП развития Крыма и Севастополя, превысила 70%.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/21/aeroport-simferopol-nachal-polnuju-proverku-passazhirov-na-koronavirus-129290/

 
 

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