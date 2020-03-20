Зубков выплатил крымским ветеринарам штрафов на два миллиона рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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«Более 400 судебных заседаний прошли мы за 5 лет с ведомством Иванова. Выиграли абсолютное большинство судов и отбили абсолютное большинство маразматических штрафов и различных постановлений. За весь период заплатили ветеринарам около 2 000 000 рублей штрафов», – написал он в своем блоге.
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В начале марта Государственный комитет ветеринарии правительства Крыма защитил в суде свою деловую репутацию по иску к Зубкову.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 17 марта 2020: Зубков решил не открывать парк «Тайган» из-за короновируса. Ситуация с открытием белогорского парка львов «Тайган» оказалась под вопросом из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил собственник крымского сафари-парка Олег Зубков.
Пятница, 13 марта 2020: Зубков хочет обойти запрет на «прогулку со львами». Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщил, что хочет сертифицировать похожую на «Прогулку со львами» услугу под новым названием.
Среда, 11 марта 2020: Зубков проиграл апелляцию на отмену запрета прогулок со львами в «Тайгане». Краснодарский кассационный суд России отклонил апелляцию владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова на запрет предоставления услуги «Прогулки со львами».
Вторник, 10 марта 2020: Зубков: отношение крымских чиновников к моим проектам поменялось. Крымский бизнесмен, владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского парка львов «Тайган» Олег Зубков утверждает, что сейчас отношение крымских чиновников к его идеям по созданию новых проектов на полуострове изменилось.
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