Власти уверяют, что запаса товаров в магазинах Крыма хватит на два месяца

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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20 марта 2020
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Как сообщил в эфире телеканала «Крым 24» заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев, предприятия розничной торговли обеспечены товарами на два месяца.
«Дефицита товаров нет. У нас на предприятиях торговли, в оптовых предприятиях сформирован достаточный запас продуктов питания и непродовольственных товаров. Если говорить о розничных предприятиях, запас от двух недель до двух месяцев. В оптовых предприятиях от 30 дней и более. Сегодня предприятия торговли наращивают свои запасы. Уже в пути автомобили с товарами», – сказал Латышев.
Он отметил, что с 14 по 16 марта наблюдался рост спроса на отдельные продукты питания, но при этом большинство крымчан не поддались панике. Поводов для каких-то дополнительных закупок нет. В то же время в Крыму, как и в других субъектах России, зафиксирован дефицит медицинских масок.
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«Что касается масок. Ситуация аналогична в Крыму, как и по всей Российской Федерации. Отмечается дифицит данных медицинских изделий. На сегодняшний день уже министерством промышленности и торговли Российской Федерации налажено дополнительное производство по всей стране в режиме 24/7. Определены потребности регионов, которые подавали заявки, в том числе и в аптечные сети. В ближайшее время количество медицинских масок будет наращиваться», – сказал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым Василий Климов.
Он призвал граждан не поддаваться панике и использовать маски лишь по назначению. Данное медицинское средство необходимо носить уже заболевшим людям, чтобы не распространять вирус. Дефицит масок в некоторых аптеках возник из-за того, что появился ажиотажный спрос.
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