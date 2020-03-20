Власти уверяют, что запаса товаров в магазинах Крыма хватит на два месяца

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки

© Крым.реалии

Введенные с целью недопущения распространения коронавируса меры не привели к дефициту товаров в магазинах и торговых сетях Крыма.

Как сообщил в эфире телеканала «Крым 24» заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев, предприятия розничной торговли обеспечены товарами на два месяца.

«Дефицита товаров нет. У нас на предприятиях торговли, в оптовых предприятиях сформирован достаточный запас продуктов питания и непродовольственных товаров. Если говорить о розничных предприятиях, запас от двух недель до двух месяцев. В оптовых предприятиях от 30 дней и более. Сегодня предприятия торговли наращивают свои запасы. Уже в пути автомобили с товарами», – сказал Латышев.

Он отметил, что с 14 по 16 марта наблюдался рост спроса на отдельные продукты питания, но при этом большинство крымчан не поддались панике. Поводов для каких-то дополнительных закупок нет. В то же время в Крыму, как и в других субъектах России, зафиксирован дефицит медицинских масок.

Читайте: Из падения рубля в Крыму возможно подорожание алкоголя

«Что касается масок. Ситуация аналогична в Крыму, как и по всей Российской Федерации. Отмечается дифицит данных медицинских изделий. На сегодняшний день уже министерством промышленности и торговли Российской Федерации налажено дополнительное производство по всей стране в режиме 24/7. Определены потребности регионов, которые подавали заявки, в том числе и в аптечные сети. В ближайшее время количество медицинских масок будет наращиваться», – сказал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым Василий Климов.

Он призвал граждан не поддаваться панике и использовать маски лишь по назначению. Данное медицинское средство необходимо носить уже заболевшим людям, чтобы не распространять вирус. Дефицит масок в некоторых аптеках возник из-за того, что появился ажиотажный спрос.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастополе трехкомнатная квартира стоит дороже таунхауса. В Севастополе стоимость таунхауса в среднем на треть ниже цены на трехкомнатную квартиру.

Вчера : Число поставок продуктов в Крым увеличилось в несколько раз. О состоянии логистического комплекса Крыма на фоне информации о распространении коронавируса рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин на своей странице в Facebook.

Среда, 18 марта 2020 : В Крыму строят паром для морского сообщения на Дальнем Востоке. На судостроительном заводе «Залив» в Керчи состоялась торжественная церемония закладки киля в основание парома «Петропавловск» для морского сообщения на Дальнем Востоке.

Среда, 18 марта 2020 : Сахар по 50 рублей, а гречки нет: с полок крымских магазинов испаряются продукты. Продовольственная паника докатилась и до Крыма.