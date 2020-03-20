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Власти уверяют, что запаса товаров в магазинах Крыма хватит на два месяца

Пятница
20 марта 2020
10:09

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Власти уверяют, что запаса товаров в магазинах Крыма хватит на два месяца

© Крым.реалии

Введенные с целью недопущения распространения коронавируса меры не привели к дефициту товаров в магазинах и торговых сетях Крыма.

Как сообщил в эфире телеканала «Крым 24» заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев, предприятия розничной торговли обеспечены товарами на два месяца.

«Дефицита товаров нет. У нас на предприятиях торговли, в оптовых предприятиях сформирован достаточный запас продуктов питания и непродовольственных товаров. Если говорить о розничных предприятиях, запас от двух недель до двух месяцев. В оптовых предприятиях от 30 дней и более. Сегодня предприятия торговли наращивают свои запасы. Уже в пути автомобили с товарами», – сказал Латышев.

Он отметил, что с 14 по 16 марта наблюдался рост спроса на отдельные продукты питания, но при этом большинство крымчан не поддались панике. Поводов для каких-то дополнительных закупок нет. В то же время в Крыму, как и в других субъектах России, зафиксирован дефицит медицинских масок.

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«Что касается масок. Ситуация аналогична в Крыму, как и по всей Российской Федерации. Отмечается дифицит данных медицинских изделий. На сегодняшний день уже министерством промышленности и торговли Российской Федерации налажено дополнительное производство по всей стране в режиме 24/7. Определены потребности регионов, которые подавали заявки, в том числе и в аптечные сети. В ближайшее время количество медицинских масок будет наращиваться», – сказал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым Василий Климов.

Он призвал граждан не поддаваться панике и использовать маски лишь по назначению. Данное медицинское средство необходимо носить уже заболевшим людям, чтобы не распространять вирус. Дефицит масок в некоторых аптеках возник из-за того, что появился ажиотажный спрос.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/vlasti-uveryajut-chto-zapasa-tovarov-v-magazinah-kryma-hvatit-na-dva-mesyatsa-129224/

 
 

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