Власти Крыма впервые допустили возможность провала курортного сезона

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом он сказал в ходе оперативного штаба по профилактике распространения вируса в республике.
«Мы понимаем, что заграница будет закрыта, сейчас надо ожидать, что увеличение турпотока будет. Но мы должны рассмотреть, в том числе, и самый плохой вариант развития событий. Хочешь мира – готовься к войне. Мы должны понимать, что если вдруг наоборот выйдет картина, срыв курортного сезона означает, что у нас большое количество людей останется без работы, доходов. Отработать меры поддержки на случай развития ситуации в негативном плане», – заявил Аксенов.
Министр курортов и туризма Вадим Волченко доложил, что в настоящее время рисков срыва турсезона нет: количество отмен бронирования номеров в местах размещения находится на уровне прошлого года и до введения режима повышенной готовности. «В настоящее время бронь отелей и санаториев на период майских праздников составляет порядка 35-90%. Мы отмечаем серьезный всплеск роста бронирования от операторов ведущих федеральных турагентств», – добавил он.
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Министр отметил, что в гостиницах и санаториях обеспечиваются мероприятия по противоэпидемиологической безопасности, запасов дезинфицирующих средств хватит на период от одного до четырех месяцев. Всего в Крыму работает 271 средство размещения емкостью 49 тысяч койко-мест.
Ранее директор симферопольского аэропорта заявил о резком росте заявок на полет в Крым от российских авиакомпаний.
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Сегодня: Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии. Представители турбизнеса в Крыму подготовили перечень мер, которые необходимо принять для успешного проведения курортного сезона в условиях распространения коронавируса в мире.
Сегодня: В Госдуме уверены, что туротрасль Крыма понесет убытки из-за коронавируса. Ближайшие два месяца туроператоры и отельеры Крыма будут нести убытки из-за пандемии коронавируса. Однако в высокий курортный сезон их удастся перекрыть.
Вчера: В Крыму ждут наплыва туристов, но усилят меры безопасности. Власти Республики Крым предпринимают дополнительные меры безопасности в связи с ожидаемым наплывом туристов в республику, вызванным распространением коронавируса и введенными из-за него ограничениями.
Вчера: Власти Крыма снова и снова повторяют, что сезон будет очень успешным. Ситуация с пандемией коронавируса и колебанием курса рубля сыграла в пользу Крыма. Власти полуострова надеются, что закрытие границ переориентирует поток российских туристов с международных на «внутренние направления».
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