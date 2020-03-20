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Власти Крыма впервые допустили возможность провала курортного сезона

Пятница
20 марта 2020
10:59

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Власти Крыма впервые допустили возможность провала курортного сезона

© Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить меры на случай провала туристического сезона при возможном ухудшении ситуации с распространением коронавируса в России.

Об этом он сказал в ходе оперативного штаба по профилактике распространения вируса в республике.

«Мы понимаем, что заграница будет закрыта, сейчас надо ожидать, что увеличение турпотока будет. Но мы должны рассмотреть, в том числе, и самый плохой вариант развития событий. Хочешь мира – готовься к войне. Мы должны понимать, что если вдруг наоборот выйдет картина, срыв курортного сезона означает, что у нас большое количество людей останется без работы, доходов. Отработать меры поддержки на случай развития ситуации в негативном плане», – заявил Аксенов.

Министр курортов и туризма Вадим Волченко доложил, что в настоящее время рисков срыва турсезона нет: количество отмен бронирования номеров в местах размещения находится на уровне прошлого года и до введения режима повышенной готовности. «В настоящее время бронь отелей и санаториев на период майских праздников составляет порядка 35-90%. Мы отмечаем серьезный всплеск роста бронирования от операторов ведущих федеральных турагентств», – добавил он.

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Министр отметил, что в гостиницах и санаториях обеспечиваются мероприятия по противоэпидемиологической безопасности, запасов дезинфицирующих средств хватит на период от одного до четырех месяцев. Всего в Крыму работает 271 средство размещения емкостью 49 тысяч койко-мест.

Ранее директор симферопольского аэропорта заявил о резком росте заявок на полет в Крым от российских авиакомпаний.

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