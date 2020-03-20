Власти думают, что крымчане с радостью платят в фонд капремонтов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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20 марта 2020
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Об этом на заседании Комитета Государственного Совета Республики Крым по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил генеральный директор некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» Сергей Ковшиков.
— В 2017 году собираемость по РК составила 47,9%. В 2018 году собираемость выросла до 56,8%. В 2019 году собираемость увеличилась до 91,7%, с учетом проводимой работы по взысканию дебиторской задолженности эта цифра составила по итогам года 102,9%. То есть начислено 1 млрд 110 млн, собрано 1 млрд 143 млн. На сегодняшний день средний процент собираемости по РК составляет 52,4%, — сообщил Ковшиков.
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