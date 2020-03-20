Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Жилплощадь -> Крымский бизнес

В Севастополе трехкомнатная квартира стоит дороже таунхауса

Пятница
20 марта 2020
13:40

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


В Севастополе стоимость таунхауса в среднем на треть ниже цены на трехкомнатную квартиру.

Об этом сообщают аналитики «Авито недвижимость».

По информации риелторов, стоимость таунхауса в Севастополе составляет 4 млн рублей. При этом трехкомнатная квартира со средним метражом в 120 кв. метров в том же городе стоит около 5,8 млн рублей в среднем.

При этом в агентстве включили Севастополь в российский список городов с наибольшими ценами на таунхаусы.

Уточняется, что таунхаус – это вариант малоэтажного жилого дома или здания на несколько многоуровневых квартир, расположенный в черте города или ближайшем пригороде.

Читайте: В Крыму отмечают рост цен на загородные коттеджи и таунхаусы

Ранее сообщалось, что за год в Севастополе на 2% подорожали квартиры-студии.

Накануне стало известно, что в Крыму и Севастополе за год выросли цены на загородные коттеджи и таунхаусы.

Эксперты также проанализировали рынок покупки и аренды квартир в Крыму и Краснодарском крае – и пришли к выводу, что по сравнению с прошлым годом интерес к местной недвижимости упал в среднем на треть.

При этом, согласно данным портала «Мир квартир», Симферополь обогнал Севастополь в рейтинге стоимости аренды квартир.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти уверяют, что запаса товаров в магазинах Крыма хватит на два месяца. Введенные с целью недопущения распространения коронавируса меры не привели к дефициту товаров в магазинах и торговых сетях Крыма.

Вчера: Число поставок продуктов в Крым увеличилось в несколько раз. О состоянии логистического комплекса Крыма на фоне информации о распространении коронавируса рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин на своей странице в Facebook.

Среда, 18 марта 2020: В Крыму строят паром для морского сообщения на Дальнем Востоке. На судостроительном заводе «Залив» в Керчи состоялась торжественная церемония закладки киля в основание парома «Петропавловск» для морского сообщения на Дальнем Востоке.

Среда, 18 марта 2020: Сахар по 50 рублей, а гречки нет: с полок крымских магазинов испаряются продукты. Продовольственная паника докатилась и до Крыма.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/v-sevastopole-trehkomnatnaya-kvartira-stoit-dorozhe-taunhausa-129237/

 
 

Крымский бизнес

Власти уверяют, что запаса товаров в магазинах Крыма хватит на два месяца

Власти уверяют, что запаса товаров в магазинах Крыма хватит на два месяца

Число поставок продуктов в Крым увеличилось в несколько раз

Число поставок продуктов в Крым увеличилось в несколько раз

Сахар по 50 рублей, а гречки нет: с полок крымских магазинов испаряются продукты

Сахар по 50 рублей, а гречки нет: с полок крымских магазинов испаряются продукты

Севастопольские бизнесмены в шоке от слов Путина о жуликах

Севастопольские бизнесмены в шоке от слов Путина о жуликах

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.