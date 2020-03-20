В Севастополе трехкомнатная квартира стоит дороже таунхауса

В Севастополе стоимость таунхауса в среднем на треть ниже цены на трехкомнатную квартиру.

Об этом сообщают аналитики «Авито недвижимость».

По информации риелторов, стоимость таунхауса в Севастополе составляет 4 млн рублей. При этом трехкомнатная квартира со средним метражом в 120 кв. метров в том же городе стоит около 5,8 млн рублей в среднем.

При этом в агентстве включили Севастополь в российский список городов с наибольшими ценами на таунхаусы.

Уточняется, что таунхаус – это вариант малоэтажного жилого дома или здания на несколько многоуровневых квартир, расположенный в черте города или ближайшем пригороде.

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Ранее сообщалось, что за год в Севастополе на 2% подорожали квартиры-студии.

Накануне стало известно, что в Крыму и Севастополе за год выросли цены на загородные коттеджи и таунхаусы.

Эксперты также проанализировали рынок покупки и аренды квартир в Крыму и Краснодарском крае – и пришли к выводу, что по сравнению с прошлым годом интерес к местной недвижимости упал в среднем на треть.

При этом, согласно данным портала «Мир квартир», Симферополь обогнал Севастополь в рейтинге стоимости аренды квартир.

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