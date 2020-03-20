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Происшествия -> Наркотики

В Крыму пенсионер организовал наркопритон

Пятница
20 марта 2020
09:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Белогорск

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белогорскому району была пресечена деятельность наркопритона.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудниками полиции было установлено, что 63 — летний местный житель систематически предоставлял свое домовладение наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ.

В момент проверки дома, принадлежащего пенсионеру, в нем находились четверо граждан в возрасте от 35 до 46 лет с явными признаками наркотического опьянения.В результате обыска, проведенного в жилище, полицейские обнаружили и изъяли предметы для употребления наркотических средств.

Читайте: В Крыму пенсионер организовал наркопритон

Отделом дознания ОМВД России по Белогорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму хотят открыть стационар для наркоманов. В Правительстве республики дали добро на строительство реабилитационного центра для стационарного пребывания наркозависимых пациентов.

Четверг, 5 марта 2020: Сладкая «дурь»: в Крыму наркодилер мешал канабис с вареньем. Сотрудники ГИБДД Ялты задержали наркоторговца, который создавал «авторский наркотик» путем смешивания выжимки из канабиса с малиновым вареньем.

Понедельник, 2 марта 2020: Полицейские Алушты задержали трех наркодилеров. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Алуште в течение месяца выявили факты сбыта наркотических средств, по которым возбуждено три уголовных дела.

Суббота, 29 февраля 2020: В Саках задержали «закладчика» с десятками свертков с наркотиками. В Саках задержали 26-летнего мужчину, у которого нашли наркотики.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/v-krymu-pensioner-organizoval-narkopriton-129210/

 
 

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