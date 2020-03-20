В Крыму пенсионер организовал наркопритон

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белогорскому району была пресечена деятельность наркопритона.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудниками полиции было установлено, что 63 — летний местный житель систематически предоставлял свое домовладение наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ.

В момент проверки дома, принадлежащего пенсионеру, в нем находились четверо граждан в возрасте от 35 до 46 лет с явными признаками наркотического опьянения.В результате обыска, проведенного в жилище, полицейские обнаружили и изъяли предметы для употребления наркотических средств.

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Отделом дознания ОМВД России по Белогорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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