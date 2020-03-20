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В Крыму отменили профосмотры и диспансеризацию

Пятница
20 марта 2020
20:40

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Плановая диспансеризация населения и профилактические осмотры в Крыму отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Об этом пишет КП-Крым со ссылкой на территориальный Фонд обязательного медицинского страхования.

16 марта Минздрав России издал приказ о временном порядке организации работы медицинских организаций для профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, предписано отменить диспансеризацию и профосмотры на период действия режима повышенной готовности.

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