В Крыму отменили профосмотры и диспансеризацию

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Плановая диспансеризация населения и профилактические осмотры в Крыму отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Об этом пишет КП-Крым со ссылкой на территориальный Фонд обязательного медицинского страхования.

16 марта Минздрав России издал приказ о временном порядке организации работы медицинских организаций для профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, предписано отменить диспансеризацию и профосмотры на период действия режима повышенной готовности.

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