В Крыму хотят открыть стационар для наркоманов

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Соответствующие изменения на днях были внесены постановлением Совета министров в Госпрограмму «Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым».
Информацию РИА Новости Крым подтвердила главный республиканский внештатный психиатр-нарколог Марина Шоренко. По ее словам, работа в этом направлении велась уже давно и теперь увенчалась предварительным согласованием.
Речь идет о строительстве стационарного подразделения для ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии» вместимостью около 150 койко-мест.
«Фактически, это будет полный стационарный цикл, от вытрезвления и приведения организма в нормальное состояние до проведения медицинской реабилитации в условиях круглосуточного пребывания, - пояснила Шоренко. – Пока что предполагается четырехэтажное здание с размещением отделения неотложной помощи, планового отделения, мужских и женских коек и отделения медицинской реабилитации».
В Центре также будут предусмотрены отдельные кризисные наркологические койки для несовершеннолетних, которые иногда бывают нужны.
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«Для пребывания несовершеннолетних есть определенные условия, санитарные нормы и правила там должны выдерживаться достаточно четко, - отметила специалист. – Естественно, это не реанимационное отделение, а обычные наркологические койки, хотя и называются кризисными».
В данный момент проект находится на стадии согласований, с подготовкой необходимых расчетов и точного места расположения центра. Вопрос для республики жизненно важный, поскольку без стационара центр наркологии не будет полностью соответствовать всем современным требованиям.
«Наличие стационара с полным циклом оказания медицинской помощи позволит изменить структуру всей службы и перестроить систему оказания медицинской помощи лицам с наркологическими заболеваниями», - заключила Марина Шоренко.
По данным на середину 2019 года, в Республике Крым на учете находились 4,8 тыс. человек, страдающих наркоманией, еще столько же крымчан числятся как употребляющие наркотические вещества.
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