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Власть -> Наркотики

В Крыму хотят открыть стационар для наркоманов

Пятница
20 марта 2020
12:13

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


В Правительстве республики дали добро на строительство реабилитационного центра для стационарного пребывания наркозависимых пациентов.

Соответствующие изменения на днях были внесены постановлением Совета министров в Госпрограмму «Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым».

Информацию РИА Новости Крым подтвердила главный республиканский внештатный психиатр-нарколог Марина Шоренко. По ее словам, работа в этом направлении велась уже давно и теперь увенчалась предварительным согласованием.

Речь идет о строительстве стационарного подразделения для ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии» вместимостью около 150 койко-мест.

«Фактически, это будет полный стационарный цикл, от вытрезвления и приведения организма в нормальное состояние до проведения медицинской реабилитации в условиях круглосуточного пребывания, - пояснила Шоренко. – Пока что предполагается четырехэтажное здание с размещением отделения неотложной помощи, планового отделения, мужских и женских коек и отделения медицинской реабилитации».

В Центре также будут предусмотрены отдельные кризисные наркологические койки для несовершеннолетних, которые иногда бывают нужны.

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«Для пребывания несовершеннолетних есть определенные условия, санитарные нормы и правила там должны выдерживаться достаточно четко, - отметила специалист. – Естественно, это не реанимационное отделение, а обычные наркологические койки, хотя и называются кризисными».

В данный момент проект находится на стадии согласований, с подготовкой необходимых расчетов и точного места расположения центра. Вопрос для республики жизненно важный, поскольку без стационара центр наркологии не будет полностью соответствовать всем современным требованиям.

«Наличие стационара с полным циклом оказания медицинской помощи позволит изменить структуру всей службы и перестроить систему оказания медицинской помощи лицам с наркологическими заболеваниями», - заключила Марина Шоренко.

По данным на середину 2019 года, в Республике Крым на учете находились 4,8 тыс. человек, страдающих наркоманией, еще столько же крымчан числятся как употребляющие наркотические вещества.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму пенсионер организовал наркопритон. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белогорскому району была пресечена деятельность наркопритона.

Четверг, 5 марта 2020: Сладкая «дурь»: в Крыму наркодилер мешал канабис с вареньем. Сотрудники ГИБДД Ялты задержали наркоторговца, который создавал «авторский наркотик» путем смешивания выжимки из канабиса с малиновым вареньем.

Понедельник, 2 марта 2020: Полицейские Алушты задержали трех наркодилеров. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Алуште в течение месяца выявили факты сбыта наркотических средств, по которым возбуждено три уголовных дела.

Суббота, 29 февраля 2020: В Саках задержали «закладчика» с десятками свертков с наркотиками. В Саках задержали 26-летнего мужчину, у которого нашли наркотики.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/v-krymu-hotyat-otkryt-statsionar-dlya-narkomanov-129233/

 
 

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