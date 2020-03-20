В Крыму глава села попался на незаконной передаче земли

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Джанкой
Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Джанкойской межрайонной прокуратурой проведена проверка законности использования предприятием района земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Джанкойском районе.
В ходе проверки установлено, что главой администрации одного из сельских поселений Джанкойского района в отсутствие на то полномочий заключен договор с сельскохозяйственным предприятием о безвозмездной передаче 250 га земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Республики Крым.
Незаконным использованием земельных участков сельскохозяйственного назначения Республике Крым причинен ущерб в размере более 300 тыс. руб. Для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений закона межрайонный прокурор направил в СО по г. Джанкой ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю материалы проверки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).
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Ход и результаты расследования находятся на контроле межрайонной прокуратуры.
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