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В Крыму есть только один бокс для перевозки инфекционных больных

Пятница
20 марта 2020
19:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


В Крыму есть только один бокс для перевозки инфекционных больных

© департамент здравоохранения Севастополя

Севастопольская инфекционная больница продемонстрировала единственный в Крыму бокс, который предназначен для транспортировки больных с особо опасными инфекциями.

Как сообщает «Новый Севастополь» бокс был куплен еще в 2018 году.

«Помещается туда больной. Приточно-отточная вентиляция (внутри). Под положительным и отрицательным давлением везти можно пациента. Есть порты для того, чтобы оказывать необходимую помощь – можно руки одеть в перчатки. Есть порты для подключения аппарата искусственной вентиляции либо капельниц», – рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии городской инфекционной больницы Юрий Жуков.

Бокс используется для транспортировки пациентов с подтвержденной инфекцией между стационарами. В больнице также есть противочумные костюмы для сотрудников. В отделении реанимации и интенсивной терапии 38 комплектов многоразового использования и еще 80 одноразовых.

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Ранее в Севастополе в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим повышенной готовности. В департаменте здравоохранения Севастополя подчеркнули, что сотрудники готовы ко встрече с пациентами с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в регионе ни одного такого случая не зарегистрировано.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Крыму отменили профосмотры и диспансеризацию. Плановая диспансеризация населения и профилактические осмотры в Крыму отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Вчера: Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим. Министерством промышленной политики Республики Крым доведены рекомендации об обязательном использовании персоналом предприятий торговли медицинских масок при обслуживании покупателей.

Вчера: Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки. Швейные фабрики и ателье в Судаке, Керчи и Ялте начали изготавливать ватно-марлевые повязки.

Вчера: К приему заразившихся коронавирусом готовят крупную больницу в Крыму. Минздрав Крыма на случай массового поступления заболевших коронавирусом подготовит один блок симферопольской городской клинической больницы №7.

 

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