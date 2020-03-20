В Крыму есть только один бокс для перевозки инфекционных больных

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© департамент здравоохранения Севастополя

Севастопольская инфекционная больница продемонстрировала единственный в Крыму бокс, который предназначен для транспортировки больных с особо опасными инфекциями.

Как сообщает «Новый Севастополь» бокс был куплен еще в 2018 году.

«Помещается туда больной. Приточно-отточная вентиляция (внутри). Под положительным и отрицательным давлением везти можно пациента. Есть порты для того, чтобы оказывать необходимую помощь – можно руки одеть в перчатки. Есть порты для подключения аппарата искусственной вентиляции либо капельниц», – рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии городской инфекционной больницы Юрий Жуков.

Бокс используется для транспортировки пациентов с подтвержденной инфекцией между стационарами. В больнице также есть противочумные костюмы для сотрудников. В отделении реанимации и интенсивной терапии 38 комплектов многоразового использования и еще 80 одноразовых.

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Ранее в Севастополе в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим повышенной готовности. В департаменте здравоохранения Севастополя подчеркнули, что сотрудники готовы ко встрече с пациентами с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в регионе ни одного такого случая не зарегистрировано.

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