В Госдуме уверены, что туротрасль Крыма понесет убытки из-за коронавируса

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Ближайшие два месяца туроператоры и отельеры Крыма будут нести убытки из-за пандемии коронавируса. Однако в высокий курортный сезон их удастся перекрыть.

Такое мнение журналистам высказал депутат Госдумы, эксперт Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Сергей Поддубный.

«Все, кто связан с туристической сферой, сейчас будут нести большие убытки. Хотя летом, я рассчитываю, будет больше наплыв туристов, чем в прошлом году, потому что все боятся выезжать за границу… Сейчас проблематично вернуться из-за рубежа, так как рейсы отменяются. Поэтому люди предпочтут курорты Краснодарского края и Крыма», - высказался депутат.

Вместе с тем, Поддубный заявил, что крымский бизнес нуждается в финансовой поддержке в связи со снижением числа туристов в весенний период. Представители бизнеса, по его словам, также ждут увеличения турпотока в летом.

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«Если не будут закрыты межрегиональные перевозки, то сезон будет таким, каковым он и планировался – с большим количеством гостей. Россияне пока не боятся путешествовать по стране. Уровень броней на лето высокий, мы спада не наблюдаем», - заявил президент ОСИГ, бизнесмен Грант Бабасян.

Ранее в Минкурортов Крыма сообщали, что на фоне распространения в Европе коронавируса COVID-19 и валютных скачков отельеры Юга России отмечают рост бронирования на 10-15%.

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