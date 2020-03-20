В горах Крыма спасли туристку с травмой ноги

Специалисты Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в эвакуации женщины в горно-лесной зоне полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В службу спасения поступило сообщение о том, что в районе западного склона Долгоруковской яйлы медицинским работникам требуется помощь спасателей в эвакуации женщины с травмой нижней конечности. К месту немедленно выехала дежурная смена Симферопольского аварийно– спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек и 1 ед. техники.

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— По прибытии, спасатели обнаружили пострадавшую в труднодоступном месте в районе урочища «Каменные грибы». На месте присутствовали сотрудники скорой помощи, которые оказали пострадавшей первую помощь. На автомобиле повышенной проходимости спасатели доставили сотрудников скорой помощи и пострадавшую, 1959 года рождения к автомобилю СМП в с. Дружное, — рассказали в пресс-службе.

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