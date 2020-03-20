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Происшествия -> Спасение в горах

В горах Крыма спасли туристку с травмой ноги

Пятница
20 марта 2020
16:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Специалисты Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в эвакуации женщины в горно-лесной зоне полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В службу спасения поступило сообщение о том, что в районе западного склона Долгоруковской яйлы медицинским работникам требуется помощь спасателей в эвакуации женщины с травмой нижней конечности. К месту немедленно выехала дежурная смена Симферопольского аварийно– спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек и 1 ед. техники.

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— По прибытии, спасатели обнаружили пострадавшую в труднодоступном месте в районе урочища «Каменные грибы». На месте присутствовали сотрудники скорой помощи, которые оказали пострадавшей первую помощь. На автомобиле повышенной проходимости спасатели  доставили  сотрудников скорой помощи и пострадавшую, 1959 года рождения к автомобилю СМП в с. Дружное, — рассказали в пресс-службе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 16 марта 2020: Крымские спасатели провели в горах две успешные поисковые операции. В минувшие выходные крымские спасатели провели сразу две успешные поисковые операции, оказав помощь туристке, сбившейся с маршрута, и пожилому жителю Алушты.

Вторник, 10 марта 2020: Спасатели Крыма эвакуировали с тропы Голицына очередного туриста. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали мужчину из горно-лесной местности.

Суббота, 7 марта 2020: Спасатели в Крыму на выходных работают в усиленном режиме. В период выходных и праздничных дней с 7 по 10 марта все силы и средства управления МЧС России по Крыму будут работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба ведомства.

Четверг, 5 марта 2020: В крымских горах спасли туристку с переломом ноги. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине в горно-лесной зоне полуострова.

 

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