В горах Крыма спасли туристку с травмой ноги

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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20 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
В службу спасения поступило сообщение о том, что в районе западного склона Долгоруковской яйлы медицинским работникам требуется помощь спасателей в эвакуации женщины с травмой нижней конечности. К месту немедленно выехала дежурная смена Симферопольского аварийно– спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек и 1 ед. техники.
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— По прибытии, спасатели обнаружили пострадавшую в труднодоступном месте в районе урочища «Каменные грибы». На месте присутствовали сотрудники скорой помощи, которые оказали пострадавшей первую помощь. На автомобиле повышенной проходимости спасатели доставили сотрудников скорой помощи и пострадавшую, 1959 года рождения к автомобилю СМП в с. Дружное, — рассказали в пресс-службе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Понедельник, 16 марта 2020: Крымские спасатели провели в горах две успешные поисковые операции. В минувшие выходные крымские спасатели провели сразу две успешные поисковые операции, оказав помощь туристке, сбившейся с маршрута, и пожилому жителю Алушты.
Вторник, 10 марта 2020: Спасатели Крыма эвакуировали с тропы Голицына очередного туриста. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали мужчину из горно-лесной местности.
Суббота, 7 марта 2020: Спасатели в Крыму на выходных работают в усиленном режиме. В период выходных и праздничных дней с 7 по 10 марта все силы и средства управления МЧС России по Крыму будут работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба ведомства.
Четверг, 5 марта 2020: В крымских горах спасли туристку с переломом ноги. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине в горно-лесной зоне полуострова.
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