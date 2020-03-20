В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020
Об этом он сказал в ходе оперативного штаба по профилактике распространения вируса в республике.
«У нас нет гарантий того, что те, кто летит из других регионов России и летал за границу, не гарантировано, что все они проходят надлежащий тест-контроль. Поэтому у нас с вами задача выставить барьеры здесь, в аэропорту Симферополь, – заявил Аксенов. – Сегодня до конца дня все меры по досмотру 100% прибывающих пассажиров в аэропорт Симферополь должны быть обеспечены».
Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин доложил, что в аэровокзальном комплексе сформирован двухнедельный запас средств индивидуальной защиты и антисептиков для сотрудников. Он попросил содействия у властей республики в закупке 50 тысяч защитных масок для нужд аэропорта, а также попросил помочь получить два стационарных тепловизора во временное пользование, которые находятся у Росгранстроя. Аксенов обещал помочь.
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Ранее Плаксин заявил о резком росте заявок на полет в аэропорт Симферополя от российских авиакомпаний.
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Сегодня: Дорога и система развязок у аэропорта Симферополь готовы на две трети. Готовность дороги и системы развязок у аэропорта Симферополь, строительство и реконструкция которых ведется по ФЦП развития Крыма и Севастополя, превысила 70%.
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