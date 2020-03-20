В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки Путин не будет тестироваться на коронавирус после поездки в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверять всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров на наличие симптомов заражения новым коронавирусом.

Об этом он сказал в ходе оперативного штаба по профилактике распространения вируса в республике.

«У нас нет гарантий того, что те, кто летит из других регионов России и летал за границу, не гарантировано, что все они проходят надлежащий тест-контроль. Поэтому у нас с вами задача выставить барьеры здесь, в аэропорту Симферополь, – заявил Аксенов. – Сегодня до конца дня все меры по досмотру 100% прибывающих пассажиров в аэропорт Симферополь должны быть обеспечены».

Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин доложил, что в аэровокзальном комплексе сформирован двухнедельный запас средств индивидуальной защиты и антисептиков для сотрудников. Он попросил содействия у властей республики в закупке 50 тысяч защитных масок для нужд аэропорта, а также попросил помочь получить два стационарных тепловизора во временное пользование, которые находятся у Росгранстроя. Аксенов обещал помочь.

Читайте: Дорога и система развязок у аэропорта Симферополь готовы на две трети

Ранее Плаксин заявил о резком росте заявок на полет в аэропорт Симферополя от российских авиакомпаний.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : На автостанциях Крыма вводится пропускной режим. Пропускной режим вводится на ряде автостанций Крыма – допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы будет осуществляться только при наличии билетов.

Сегодня : Дорога и система развязок у аэропорта Симферополь готовы на две трети. Готовность дороги и системы развязок у аэропорта Симферополь, строительство и реконструкция которых ведется по ФЦП развития Крыма и Севастополя, превысила 70%.

Вчера : Украинцы перестали ездить в Крым. Около тысячи человек пересекли крымский участок админграницы Крым/Украина 18 марта, поток людей сократился почти в 5,5 раз.

Вчера : Медведь и Кремль: художники расписали стены вокзала Симферополя. Крымские художники расписали стены железнодорожного вокзала Симферополя.