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В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих

Пятница
20 марта 2020
16:03

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверять всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров на наличие симптомов заражения новым коронавирусом.

Об этом он сказал в ходе оперативного штаба по профилактике распространения вируса в республике.

«У нас нет гарантий того, что те, кто летит из других регионов России и летал за границу, не гарантировано, что все они проходят надлежащий тест-контроль. Поэтому у нас с вами задача выставить барьеры здесь, в аэропорту Симферополь, – заявил Аксенов. – Сегодня до конца дня все меры по досмотру 100% прибывающих пассажиров в аэропорт Симферополь должны быть обеспечены».

Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин доложил, что в аэровокзальном комплексе сформирован двухнедельный запас средств индивидуальной защиты и антисептиков для сотрудников. Он попросил содействия у властей республики в закупке 50 тысяч защитных масок для нужд аэропорта, а также попросил помочь получить два стационарных тепловизора во временное пользование, которые находятся у Росгранстроя. Аксенов обещал помочь.

Читайте: Дорога и система развязок у аэропорта Симферополь готовы на две трети

Ранее Плаксин заявил о резком росте заявок на полет в аэропорт Симферополя от российских авиакомпаний.

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Сегодня: Дорога и система развязок у аэропорта Симферополь готовы на две трети. Готовность дороги и системы развязок у аэропорта Симферополь, строительство и реконструкция которых ведется по ФЦП развития Крыма и Севастополя, превысила 70%.

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