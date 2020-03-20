Украинский Центр админуслуг на Чонгаре приостанавливает работу

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму отменили профосмотры и диспансеризацию В Крыму есть только один бокс для перевозки инфекционных больных Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии

© Крым.реалии

Центр предоставления административных услуг на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Чонгар» на административной границе между Крымом и Херсонской областью приостанавливает свою работу с 23 марта по 3 апреля из-за карантина в связи с коронавирусом.

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

В свою очередь, Центр предоставления админуслуг на КПВВ «Каланчак» будет работать по новому графику.

«Понедельник и среда с 9.00 до 16.00 (без перерыва на обед) – в соответствии с решением Чаплынской поселкового совета», – говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин внес изменения в правила пересечения админграницы Крыма с Херсонщиной.

Ранее украинские правозащитники рассказали о проблемах, с которыми столкнулись граждане Украины с крымской регистрацией при пересечении административной границы между Херсонской областью и полуостровом. Но в Государственной пограничной службе Украины заверили, что 18 марта обострения ситуации на админгранице нет.

Читайте: Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий​ 17 марта сообщило, что пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на админгранице Крыма с Херсонской областью временно ограничен до 3 апреля.

В Госпогранслужбе Украины пояснили, что не будут пропускать граждан без регистрации на материковой части Украины.

Российское погрануправление ФСБ прекратило пропуск «иностранных граждан» на территорию Крыма с материковой Украины с 00 часов 18 марта.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Госсовет Крыма переходит на дистанционную работу. Государственный Совет Республики Крым перейдет на дистанционный режим работы.

Вчера : Путин не будет тестироваться на коронавирус после поездки в Крым. Президент России Владимир Путин не планирует проходить тестирование на коронавирус после своей поездки в Крым.

Четверг, 19 марта 2020 : Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацией «Марш достоинства», который планируют организовать представители запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа.

Четверг, 19 марта 2020 : Госкомрегистр Крыма ограничил прием граждан из-за коронавируса. Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым с 19 марта приостанавливает консультации заявителей по общим вопросам и кадастровому учету.