Украина собирается строить новую военно-морскую базу на Азовском море

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В Украине обсуждается вопрос строительства новой военно-морской базы на Азовском море, для чего частично будут использоваться мощности Бердянского морского торгового порта.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Уже прошла встреча руководства порта с главнокомандующим вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком, министром обороны страны Андреем Тараном и командующим ВМСУ Игорем Вороченко.

«Во время встречи обговаривались вопросы безопасности на Азове и размещения в Бердянске базы ВМС, перспективы создания которой рассматриваются уже длительное время. Ее главным заданием должна быть гарантия безопасности города и региона. Вместе с этим, военная база не помешает работе торгового порта и не уменьшит его мощностей», - заверили в Украине.

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Как ранее сообщалось, в конце февраля Украина попыталась усилить свое присутствие в Черном и Азовском морях и усилила контроль на админгранице с Крымом. К патрулированию подключены сотрудники Херсонского и Бердянского пограничных отрядов.

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