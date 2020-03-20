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Власть -> Армия и флот

Украина собирается строить новую военно-морскую базу на Азовском море

Пятница
20 марта 2020
10:35

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Украина собирается строить новую военно-морскую базу на Азовском море

© Новости Крыма

В Украине обсуждается вопрос строительства новой военно-морской базы на Азовском море, для чего частично будут использоваться мощности Бердянского морского торгового порта.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Уже прошла встреча руководства порта с главнокомандующим вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком, министром обороны страны Андреем Тараном и командующим ВМСУ Игорем Вороченко.

«Во время встречи обговаривались вопросы безопасности на Азове и размещения в Бердянске базы ВМС, перспективы создания которой рассматриваются уже длительное время. Ее главным заданием должна быть гарантия безопасности города и региона. Вместе с этим, военная база не помешает работе торгового порта и не уменьшит его мощностей», - заверили в Украине.

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Как ранее сообщалось, в конце февраля Украина попыталась усилить свое присутствие в Черном и Азовском морях и усилила контроль на админгранице с Крымом. К патрулированию подключены сотрудники Херсонского и Бердянского пограничных отрядов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 18 марта 2020: Военная авиация России проводит учебные стрельбы в Крыму. Российские военные проводят в Крыму активную фазу летного тактического учения (ЛТУ) с выполнением боевых упражнений.

Вторник, 17 марта 2020: Российские военные думают, что мешают кораблям НАТО вести разведку у берегов Крыма. Средства радиоэлектронной борьбы помогают «защищать берега Крыма от кораблей НАТО, однако использовать систему планово не стоит».

Вторник, 17 марта 2020: Подлодка ЧФ уничтожила ракетным ударом корабли условного противника. Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» нанес условный ракетный удар по кораблям условного противника.

Воскресенье, 15 марта 2020: Корабли ЧФ уничтожили условного противника в Черном море. Корабли Черноморского флота – малый ракетный корабль «Ингушетия», патрульный корабль «Василий Быков» и сторожевой корабль «Пытливый» – провели учебный бой в акватории Черного моря.

 

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