Украина собирается строить новую военно-морскую базу на Азовском море

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020
© Новости Крыма
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Уже прошла встреча руководства порта с главнокомандующим вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком, министром обороны страны Андреем Тараном и командующим ВМСУ Игорем Вороченко.
«Во время встречи обговаривались вопросы безопасности на Азове и размещения в Бердянске базы ВМС, перспективы создания которой рассматриваются уже длительное время. Ее главным заданием должна быть гарантия безопасности города и региона. Вместе с этим, военная база не помешает работе торгового порта и не уменьшит его мощностей», - заверили в Украине.
Читайте: Турция намерена закрыть Босфор для России
Как ранее сообщалось, в конце февраля Украина попыталась усилить свое присутствие в Черном и Азовском морях и усилила контроль на админгранице с Крымом. К патрулированию подключены сотрудники Херсонского и Бердянского пограничных отрядов.
Новости Крыма сообщали ранее:
Среда, 18 марта 2020: Военная авиация России проводит учебные стрельбы в Крыму. Российские военные проводят в Крыму активную фазу летного тактического учения (ЛТУ) с выполнением боевых упражнений.
Вторник, 17 марта 2020: Российские военные думают, что мешают кораблям НАТО вести разведку у берегов Крыма. Средства радиоэлектронной борьбы помогают «защищать берега Крыма от кораблей НАТО, однако использовать систему планово не стоит».
Вторник, 17 марта 2020: Подлодка ЧФ уничтожила ракетным ударом корабли условного противника. Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» нанес условный ракетный удар по кораблям условного противника.
Воскресенье, 15 марта 2020: Корабли ЧФ уничтожили условного противника в Черном море. Корабли Черноморского флота – малый ракетный корабль «Ингушетия», патрульный корабль «Василий Быков» и сторожевой корабль «Пытливый» – провели учебный бой в акватории Черного моря.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/ukraina-sobiraetsya-stroit-novuju-voennomorskuju-bazu-na-azovskom-more-129196/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
18:22 Россиянин пытался дать взятку крымским полицейским
17:58 Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим
17:33 Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания
17:11 Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии
16:37 В горах Крыма спасли туристку с травмой ноги
16:03 В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих
15:56 Пожарные четыре часа тушили здание в Крыму
15:41 Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки