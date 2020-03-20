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Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии

Пятница
20 марта 2020
17:11

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии

© iz.ru

Представители турбизнеса в Крыму подготовили перечень мер, которые необходимо принять для успешного проведения курортного сезона в условиях распространения коронавируса в мире.

Предприниматели просят применения налоговых льгот, выгодных ставок кредитования и других послаблений, заявил журналистам вице-президент – исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

«Мы будем просить не только отсрочить, но, возможно, и обнулить муниципальные и региональные налоги и взносы. Бизнес также просит обнуления и отсрочки процентных ставок кредитования, так как сегодня нужно не только выплачивать кредиты, взятые ранее, но и прожить эти два-три месяца. Мы называем это специализированным кредитом для турбизнеса в связи с коронавирусом», - сказал Волков по итогам заседания экспертного совета.

Кроме того, представители отрасли считают необходимым страховать турагентов, работающих на внутренних направлениях. Еще одной проблемой стал вопрос закупок средств профилактики коронавируса, в том числе тепловизоров, которые подорожали за последний месяц в пять-шесть раз. Эксперты считают, что власти должны обеспечить централизованную закупку аппаратуры и масок.

Читайте: Власти Крыма впервые допустили возможность провала курортного сезона

«Сегодня недостаточное количество информации о безопасности в Крыму, об отсутствии заболеваемости на полуострове. Это влечет за собой спад турпотока, который мы ожидали», - убежден специалист.

Также Волков выразил уверенность, что в этом году турбизнес сохранит стоимость отдыха в регионе на уровне прошлого года.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/turbiznes-prosit-vlasti-kryma-obnulit-nalogi-izza-pandemii-129248/

 
 

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