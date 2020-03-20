Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии

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Представители турбизнеса в Крыму подготовили перечень мер, которые необходимо принять для успешного проведения курортного сезона в условиях распространения коронавируса в мире.

Предприниматели просят применения налоговых льгот, выгодных ставок кредитования и других послаблений, заявил журналистам вице-президент – исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

«Мы будем просить не только отсрочить, но, возможно, и обнулить муниципальные и региональные налоги и взносы. Бизнес также просит обнуления и отсрочки процентных ставок кредитования, так как сегодня нужно не только выплачивать кредиты, взятые ранее, но и прожить эти два-три месяца. Мы называем это специализированным кредитом для турбизнеса в связи с коронавирусом», - сказал Волков по итогам заседания экспертного совета.

Кроме того, представители отрасли считают необходимым страховать турагентов, работающих на внутренних направлениях. Еще одной проблемой стал вопрос закупок средств профилактики коронавируса, в том числе тепловизоров, которые подорожали за последний месяц в пять-шесть раз. Эксперты считают, что власти должны обеспечить централизованную закупку аппаратуры и масок.

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«Сегодня недостаточное количество информации о безопасности в Крыму, об отсутствии заболеваемости на полуострове. Это влечет за собой спад турпотока, который мы ожидали», - убежден специалист.

Также Волков выразил уверенность, что в этом году турбизнес сохранит стоимость отдыха в регионе на уровне прошлого года.

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