Штормовое предупреждение в Крыму продлили на выходные

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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20 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым со ссылкой на данные регионального гидрометцетра.
Как пояснила начальник крымской метеослужбы Татьяна Любецкая, заморозки на территории полуострова ослабевают, но пока еще сохранятся в степных и предгорных районах республики, поэтому в регионе на 21 и 22 марта продлевается штормовое предупреждение.
В остальном Крыму ночная температура на выходных составит от +1 до +6, днем повысится до +11…+16. При этом в Симферополе местами ожидаются небольшие дожди, на южном берегу Крыма и в Керчи без существенных осадков.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на среду 18 марта
Ранее заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко сообщила, что весенние заморозки в разных районах республики повредили от 20 до 80% озимого ячменя.
При этом специалист заверила, что из-за «неординарных» условий развития в этом году ячмень может восстановиться.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 16, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Вчера: Зима не отступает: в Крыму прогнозируют морозы. В ближайшие двое суток в Крыму ожидаются заморозки.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 марта. Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от 0 до +9, ближайшей ночью от +1 до +8 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.
Среда, 18 марта 2020: Штормовое предупреждение: на Крым идет сильный ветер. Днем 18 марта и ночью 19 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.
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