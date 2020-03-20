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Общество -> Погода в Крыму

Штормовое предупреждение в Крыму продлили на выходные

Пятница
20 марта 2020
14:30

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


В Крыму в выходные дни ночью и утром сохранятся заморозки, температура воздуха и на поверхности почвы составит -1 …-3.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым со ссылкой на данные регионального гидрометцетра.

Как пояснила начальник крымской метеослужбы Татьяна Любецкая, заморозки на территории полуострова ослабевают, но пока еще сохранятся в степных и предгорных районах республики, поэтому в регионе на 21 и 22 марта продлевается штормовое предупреждение.

В остальном Крыму ночная температура на выходных составит от +1 до +6, днем повысится до +11…+16. При этом в Симферополе местами ожидаются небольшие дожди, на южном берегу Крыма и в Керчи без существенных осадков.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на среду 18 марта

Ранее заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко сообщила, что весенние заморозки в разных районах республики повредили от 20 до 80% озимого ячменя.

При этом специалист заверила, что из-за «неординарных» условий развития в этом году ячмень может восстановиться.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 16, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Вчера: Зима не отступает: в Крыму прогнозируют морозы. В ближайшие двое суток в Крыму ожидаются заморозки.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 марта. Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от 0 до +9, ближайшей ночью от +1 до +8 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Среда, 18 марта 2020: Штормовое предупреждение: на Крым идет сильный ветер. Днем 18 марта и ночью 19 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/shtormovoe-preduprezhdenie-v-krymu-prodlili-na-vyhodnye-129276/

 
 

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