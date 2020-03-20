Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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20 марта 2020
Сегодня в ходе заседания комитета Госсовета РК по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию заместитель Председателя Госсовета РК Владимир Бобков заявил, что это не целесообразно в сегодняшней ситуации.
— Сегодня в большинстве школ, которые подходят к завершению четверти, будут родительские собрания. Их никто не отменил. Родительское собрание в школе, где две тысячи обучающихся — это минимум 800 человек людей неконтролируемо зайдет на территорию учебного заведения, потрогают ручки, пообнимаются. Насколько целесообразно сегодня накануне трехнедельных каникул школам проводить эти собрания? Их надо отменить. В них нет никакой надобности. Через электронные журналы уведомили, как будут работать. Или в группах в социальных сетях, там все быстро расходится. У каждого класса есть своя группа. Направим рекомендации в школы, — сказал Бобков.
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Среда, 18 марта 2020: Российские школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта. Школы Российской Федерации будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля.
Вторник, 17 марта 2020: Из-за вируса в Крыму закрыли две школы и десятки классов. В Республике Крым из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ на карантин закрывают учебные заведения и отдельные классы, в которых количество заболевших составляет больше 20%.
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