Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки Путин не будет тестироваться на коронавирус после поездки в Крым

Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания

Пятница
20 марта 2020
17:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Накануне конца четверти в крымских школах планируют традиционно провести родительские собрания.

Сегодня в ходе заседания комитета Госсовета РК по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию заместитель Председателя Госсовета РК Владимир Бобков заявил, что это не целесообразно в сегодняшней ситуации.

— Сегодня в большинстве школ, которые подходят к завершению четверти, будут родительские собрания. Их никто не отменил. Родительское собрание в школе, где две тысячи обучающихся — это минимум 800 человек людей неконтролируемо зайдет на территорию учебного заведения, потрогают ручки, пообнимаются. Насколько целесообразно сегодня накануне трехнедельных каникул школам проводить эти собрания? Их надо отменить. В них нет никакой надобности. Через электронные журналы уведомили, как будут работать. Или в группах в социальных сетях, там все быстро расходится. У каждого класса есть своя группа. Направим рекомендации в школы, — сказал Бобков.

Читайте: Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Группы в детсадах Крыма сократят до 12 детей. Власти Крыма подготовили рекомендации для дошкольных учреждений об ограничении групп 12 детьми.

Вчера: Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма. В связи с реализацией в республике комплекса мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции крымских школьников, их родителей и педагогов призвали не рисковать и не выезжать за пределы РК в период предстоящих каникул.

Среда, 18 марта 2020: Российские школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта. Школы Российской Федерации будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля.

Вторник, 17 марта 2020: Из-за вируса в Крыму закрыли две школы и десятки классов. В Республике Крым из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ на карантин закрывают учебные заведения и отдельные классы, в которых количество заболевших составляет больше 20%.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/shkolam-kryma-rekomendovali-ne-provodit-roditelskie-sobraniya-129264/

 
 

Детские сады, школы, ВУЗы

В Крыму растет количество обращений детей к омбудсмену

В Крыму растет количество обращений детей к омбудсмену

Уничтожить детский санаторий в Симеизе приказало правительство Крыма

Уничтожить детский санаторий в Симеизе приказало правительство Крыма

Крымчане просят Путина вернуть украинскую гимназию в Симферополе

Крымчане просят Путина вернуть украинскую гимназию в Симферополе

Власти Крыма признали, что с безопасностью в школах «все плохо»

Власти Крыма признали, что с безопасностью в школах «все плохо»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.