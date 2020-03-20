Россиянин пытался дать взятку крымским полицейским

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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20 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Нарядом ДПС был остановлен автомобиль Hyundai, водитель которого в нарушение требований дорожного знака «Обгон запрещен» совершил выезд на встречную полосу движения через сплошную линию дорожной разметки. 26-летний водитель, житель Краснодара, был приглашен в патрульный автомобиль для составления в отношении него административного протокола за совершенное правонарушение. И, несмотря на установленный в служебном автотранспорте комплекс видеофиксации, молодой человек всячески предлагал сотруднику полиции не составлять в отношении него протокол, а решить этот вопрос», – говорится в сообщении.
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За нарушение правил дорожного движения молодому человеку грозило лишение прав на полгода. «Инспектор ДПС предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Мужчина подтвердил свою осведомленность в данном вопросе и все равно вытащил деньги из кармана и положил купюру номиналом в одну тысячу рублей в подстаканник автомобиля. О происшествии полицейские доложили в установленном порядке», – добавили в МВД.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291 УК РФ – дача взятки. Согласно санкции статьи, мужчине грозит максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.
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