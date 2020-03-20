Россиянин пытался дать взятку крымским полицейским

Крымские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Краснодара, который пытался убедить инспекторов ГИБДД за вознаграждение не составлять в отношении него протокол.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Нарядом ДПС был остановлен автомобиль Hyundai, водитель которого в нарушение требований дорожного знака «Обгон запрещен» совершил выезд на встречную полосу движения через сплошную линию дорожной разметки. 26-летний водитель, житель Краснодара, был приглашен в патрульный автомобиль для составления в отношении него административного протокола за совершенное правонарушение. И, несмотря на установленный в служебном автотранспорте комплекс видеофиксации, молодой человек всячески предлагал сотруднику полиции не составлять в отношении него протокол, а решить этот вопрос», – говорится в сообщении.

Читайте: В Крыму служебная собака помогла оперативникам задержать вора-рецидивиста

За нарушение правил дорожного движения молодому человеку грозило лишение прав на полгода. «Инспектор ДПС предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Мужчина подтвердил свою осведомленность в данном вопросе и все равно вытащил деньги из кармана и положил купюру номиналом в одну тысячу рублей в подстаканник автомобиля. О происшествии полицейские доложили в установленном порядке», – добавили в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291 УК РФ – дача взятки. Согласно санкции статьи, мужчине грозит максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Бывший главврач крымской больницы предстанет перед судом за взятку. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы.

Сегодня : Джанкоец попался на продаже «паленого» алкоголя в Симферополе. Прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу о продаже немаркированной алкогольной продукции.

Сегодня : В Крыму глава села попался на незаконной передаче земли. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий главой одного из сельских поселений Джанкойского района.

Сегодня : Крымчан, скрывших свои поездки в Европу, будут жестко наказывать. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за введение уголовной ответственности для граждан, которые будут скрывать сведения о поездках в Европу.