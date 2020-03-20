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Российские артисты отменили свои концерты в Крыму

Пятница
20 марта 2020
12:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Российские артисты отменили свои концерты в Крыму

© Новости Крыма

Организаторы концертов российских и мировых звезд в Крыму – компания INconcert – сообщила о переносе всех апрельских выступлений.

Концерты перенесены в связи с принятыми мерами профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, рассказал руководитель концертного агентства Игорь Нескубин.

«Несомненно, текущая ситуация, связанная с коронавирусом, ставит всю индустрию организации зрелищных мероприятий в не самое простое положение. Из-за огромного количества отмен по всей России организаторы несут серьезные финансовые потери, так как большое количество расходов, вложенное в запланированное мероприятие, вернуть невозможно, – сказал Нескубин. – Наша компания, тщательно проанализировав ситуацию, а также посоветовавшись с артистами, приняла решение о целесообразности переносов всех апрельских мероприятий на другие даты еще до официального запрета проведения массовых мероприятий».

Читайте: Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме

Он уточнил, что концертная компания уже согласовывает новые даты концертов. «Нами уже практически согласованы новые сроки крымских туров народного артиста России Олега Митяева и группы «Ария». Все приобретенные билеты будут действительны на новые даты, которые мы уже вот-вот объявим. Особую радость и оптимизм доставляет тот фактор, что зрители продолжают покупать билеты», – добавил Нескубин.

С 17 марта в Крыму указом главы республики Сергея Аксенова введен режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой инфекции. Документом в частности запрещено проведение массовых мероприятий.

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