Российские артисты отменили свои концерты в Крыму

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Организаторы концертов российских и мировых звезд в Крыму – компания INconcert – сообщила о переносе всех апрельских выступлений.

Концерты перенесены в связи с принятыми мерами профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, рассказал руководитель концертного агентства Игорь Нескубин.

«Несомненно, текущая ситуация, связанная с коронавирусом, ставит всю индустрию организации зрелищных мероприятий в не самое простое положение. Из-за огромного количества отмен по всей России организаторы несут серьезные финансовые потери, так как большое количество расходов, вложенное в запланированное мероприятие, вернуть невозможно, – сказал Нескубин. – Наша компания, тщательно проанализировав ситуацию, а также посоветовавшись с артистами, приняла решение о целесообразности переносов всех апрельских мероприятий на другие даты еще до официального запрета проведения массовых мероприятий».

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Он уточнил, что концертная компания уже согласовывает новые даты концертов. «Нами уже практически согласованы новые сроки крымских туров народного артиста России Олега Митяева и группы «Ария». Все приобретенные билеты будут действительны на новые даты, которые мы уже вот-вот объявим. Особую радость и оптимизм доставляет тот фактор, что зрители продолжают покупать билеты», – добавил Нескубин.

С 17 марта в Крыму указом главы республики Сергея Аксенова введен режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой инфекции. Документом в частности запрещено проведение массовых мероприятий.

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