Путин не будет тестироваться на коронавирус после поездки в Крым

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Президент России Владимир Путин не планирует проходить тестирование на коронавирус после своей поездки в Крым.

Как утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, российский президент «прекрасно себя чувствует», поэтому необходимости проходить тестирование у него нет.

«У президента нет такой необходимости проходить тест на коронавирус, потому что у него нет симптомов. Он себя, слава Богу, прекрасно чувствует и работает, продолжает работать», – сказал Песков журналистам.

Он отметил, что все, кто контактировал с президентом, в частности в Крыму во время его поездки, прошли тест на наличие коронавируса.

«Мы считаем это оправданными мерами, предосторожностями. Как раз-таки с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать, как раз все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности», – сказал Песков.

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18 марта Владимир Путин прибыл в Севастополь, где провел ряд мероприятий. Перед поездкой Администрация президента России требовала от людей, которые сопроваждали Путина, срочно сдать тест на коронавирус.

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста внешнеполитическому ведомству России из-за визита Путина в Крым и Севастополь.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацией «Марш достоинства», который планируют организовать представители запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа.

Вчера : Госкомрегистр Крыма ограничил прием граждан из-за коронавируса. Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым с 19 марта приостанавливает консультации заявителей по общим вопросам и кадастровому учету.

Вчера : Участников встречи с Путиным в Крыму проверяли на коронавирус. Все участники встречи с президентом России Владимиром Путиным в Севастополе сдавали анализы на выявление коронавируса.

Вчера : Власти Севастополя ввели «режим повышенной готовности». В Севастополе введен «режим повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.