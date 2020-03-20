Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 16, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 20 марта.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 86 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 12, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 88 процентов. Ветер северный до 1 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 10, ближайшей ночью от 4 до 5 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 83 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 83 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 84 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 8, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 83 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 90 процентов. Ветер юго-восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 16, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

В Армянске утром ясная и солнечная погода, в течение дня и вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 82 процентов. Ветер северо-восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 10, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Коктебеле - 9, в Севастополе - 9, в Симеизе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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Сегодня : Штормовое предупреждение в Крыму продлили на выходные. В Крыму в выходные дни ночью и утром сохранятся заморозки, температура воздуха и на поверхности почвы составит -1 …-3.

Вчера : Зима не отступает: в Крыму прогнозируют морозы. В ближайшие двое суток в Крыму ожидаются заморозки.

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 марта. Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от 0 до +9, ближайшей ночью от +1 до +8 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Среда, 18 марта 2020 : Штормовое предупреждение: на Крым идет сильный ветер. Днем 18 марта и ночью 19 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.