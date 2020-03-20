Пожарные четыре часа тушили здание в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Черноморское
Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Сегодня около 8 утра крымским спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Оленевка Черноморского района.
Для ликвидации пожара немедленно выехало дежурное подразделение пожарной охраны и сотрудники МЧС.
Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к тушению пожара.— Во время ликвидации, в строении были обнаружены и вынесены газовые баллоны.
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Значительное время заняла проливка и разбор перекрытия. В течение 4 часов пожар удалось локализовать и ликвидировать. Площадь огня составила 25 квадратных метров. К сожалению, строение уничтожено практически полностью. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, — рассказали в МЧС.
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