Пожарные четыре часа тушили здание в Крыму

Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» оказали помощь в ликвидации пожара двухэтажного дома в Черноморском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Сегодня около 8 утра крымским спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Оленевка Черноморского района.

Для ликвидации пожара немедленно выехало дежурное подразделение пожарной охраны и сотрудники МЧС.

Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к тушению пожара.— Во время ликвидации, в строении были обнаружены и вынесены газовые баллоны.

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Значительное время заняла проливка и разбор перекрытия. В течение 4 часов пожар удалось локализовать и ликвидировать. Площадь огня составила 25 квадратных метров. К сожалению, строение уничтожено практически полностью. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, — рассказали в МЧС.

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