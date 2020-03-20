Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Пожарные четыре часа тушили здание в Крыму

Пятница
20 марта 2020
15:56

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Черноморское

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» оказали помощь в ликвидации пожара двухэтажного дома в Черноморском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Сегодня около 8 утра крымским спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Оленевка Черноморского района.

Для ликвидации пожара немедленно выехало дежурное подразделение пожарной охраны и сотрудники МЧС.

Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к тушению пожара.— Во время ликвидации, в строении были обнаружены и вынесены газовые баллоны.

Читайте: Крупный пожар в Симферополе: сообщается о четырех погибших

Значительное время заняла проливка и разбор перекрытия. В течение 4 часов пожар удалось локализовать и ликвидировать. Площадь огня составила 25 квадратных метров. К сожалению, строение уничтожено практически полностью. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, — рассказали в МЧС.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: На пожаре в Севастополе погиб человек. Мужчина погиб на пожаре, произошедшем в Севастополе сегодня ночью.

Вчера: Из пересохшего Симферопольского водохранилища вытащили автомобиль. На водохранилище у окраины Симферополя автомобиль «Нива» подъехал слишком близко к воде и самостоятельно выбраться не смог.

Среда, 18 марта 2020: В Крыму волки задрали стадо коз. В селе Кирпичное Белогорского района волки напали на стадо коз.

Среда, 18 марта 2020: Во вчерашнем пожаре в Крыму погибла супружеская пара и двое детей. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю проводит процессуальную проверку по факту гибели на пожаре в Симферополе четырех человек – супружеской пары и двух их внучек.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/pozharnye-chetyre-chasa-tushili-zdanie-v-krymu-129279/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму волки задрали стадо коз

В Крыму волки задрали стадо коз

Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов

Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов

В Ялте пьяная компания, убегая от полиции, разбилась на «Жигулях»

В Ялте пьяная компания, убегая от полиции, разбилась на «Жигулях»

В Симферополе слетевшая крыша здания повредила десять машин

В Симферополе слетевшая крыша здания повредила десять машин

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.