Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки Путин не будет тестироваться на коронавирус после поездки в Крым

Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим

Пятница
20 марта 2020
17:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Министерством промышленной политики Республики Крым доведены рекомендации об обязательном использовании персоналом предприятий торговли медицинских масок при обслуживании покупателей.

Об этом в своем ежедневном докладе о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

— Ситуация обеспечения персонала торговых сетей медицинскими масками такова: «Метро» обеспечено масками, в «Корзину» сегодня маски будут доставлены, в «Магазинчик» маски будут доставлены в ближайшие дни. «Пуд» ищет поставщика, – отметил вице-премьер.

Также Игорь Михайличенко сообщил, что по состоянию на 18.00 19 марта 2020 года остается повышенный спрос на рынке потребительских товаров, который удовлетворяется в полном объеме. Ценовая ситуация стабильна. В процессе реализации товаров у торговых предприятий Республики Крым с поставкой (ввозом) и наращиванием объемов запасов проблем не возникает.

Читайте: В Крыму подготовили 71 стерильный бокс для приема больных коронавирусом

Анализ информации, предоставленной торговыми сетями полуострова, показывает, что 19 марта спрос на крупы и мясные консервы относительно предыдущего дня снизился в среднем на 20 процентов. Министерством промышленной политики Республики Крым совместно с органами местного самоуправления осуществляются ежедневный мониторинг запасов товаров и розничных цен на предприятиях торговли.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки. Швейные фабрики и ателье в Судаке, Керчи и Ялте начали изготавливать ватно-марлевые повязки.

Сегодня: К приему заразившихся коронавирусом готовят крупную больницу в Крыму. Минздрав Крыма на случай массового поступления заболевших коронавирусом подготовит один блок симферопольской городской клинической больницы №7.

Сегодня: «Дырявая граница»: крымчане скрывают, что вернулись из-за границы, а в аэропорту нет тепловизоров для пассажиров. В Крыму грозят ввести уголовную ответственность для тех, кто скрыл свое пребывание за границей, отказывается от самоизоляции или госпитализации при первых признаках заболевания.

Сегодня: Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России. Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/poka-ne-vse-torgovye-seti-kryma-gotovy-vvesti-masochnyi-rezhim-129266/

 
 

Проблемы здравоохранения

К приему заразившихся коронавирусом готовят крупную больницу в Крыму

К приему заразившихся коронавирусом готовят крупную больницу в Крыму

«Дырявая граница»: крымчане скрывают, что вернулись из-за границы, а в аэропорту нет тепловизоров для пассажиров

«Дырявая граница»: крымчане скрывают, что вернулись из-за границы, а в аэропорту нет тепловизоров для пассажиров

Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России

Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России

Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова

Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.