Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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2020
Март 2020
20 марта 2020
Об этом в своем ежедневном докладе о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.
— Ситуация обеспечения персонала торговых сетей медицинскими масками такова: «Метро» обеспечено масками, в «Корзину» сегодня маски будут доставлены, в «Магазинчик» маски будут доставлены в ближайшие дни. «Пуд» ищет поставщика, – отметил вице-премьер.
Также Игорь Михайличенко сообщил, что по состоянию на 18.00 19 марта 2020 года остается повышенный спрос на рынке потребительских товаров, который удовлетворяется в полном объеме. Ценовая ситуация стабильна. В процессе реализации товаров у торговых предприятий Республики Крым с поставкой (ввозом) и наращиванием объемов запасов проблем не возникает.
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Анализ информации, предоставленной торговыми сетями полуострова, показывает, что 19 марта спрос на крупы и мясные консервы относительно предыдущего дня снизился в среднем на 20 процентов. Министерством промышленной политики Республики Крым совместно с органами местного самоуправления осуществляются ежедневный мониторинг запасов товаров и розничных цен на предприятиях торговли.
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