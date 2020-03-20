Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки

© Новости Крыма

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.

Такие даты главный врач инфекционной больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко назвал в интервью журналисту Антону Красовскому для RT. Видео опубликовано в Youtube-аккаунте телеканала.

«Родителям, которым я звоню ежедневно, я в полушутку говорю: «Увидимся в сентябре«», — сказал медик.

По его словам, есть несколько сценариев развития ситуации. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится». «Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — добавил Проценко.

Читайте: Вирусолог назвал новые симптомы коронавируса

По последним данным, в России 199 заразившихся коронавирусной инфекцией. Девять из них уже поправились и выписаны из больницы. Также вылечились трое российских пассажиров лайнера Diamond Princess.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим. Министерством промышленной политики Республики Крым доведены рекомендации об обязательном использовании персоналом предприятий торговли медицинских масок при обслуживании покупателей.

Сегодня : Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки. Швейные фабрики и ателье в Судаке, Керчи и Ялте начали изготавливать ватно-марлевые повязки.

Сегодня : К приему заразившихся коронавирусом готовят крупную больницу в Крыму. Минздрав Крыма на случай массового поступления заболевших коронавирусом подготовит один блок симферопольской городской клинической больницы №7.

Сегодня : «Дырявая граница»: крымчане скрывают, что вернулись из-за границы, а в аэропорту нет тепловизоров для пассажиров. В Крыму грозят ввести уголовную ответственность для тех, кто скрыл свое пребывание за границей, отказывается от самоизоляции или госпитализации при первых признаках заболевания.