Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России

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Использованы материалы: Новости Крыма, lenta.ru
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20 марта 2020
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Такие даты главный врач инфекционной больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко назвал в интервью журналисту Антону Красовскому для RT. Видео опубликовано в Youtube-аккаунте телеканала.
«Родителям, которым я звоню ежедневно, я в полушутку говорю: «Увидимся в сентябре«», — сказал медик.
По его словам, есть несколько сценариев развития ситуации. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится». «Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — добавил Проценко.
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По последним данным, в России 199 заразившихся коронавирусной инфекцией. Девять из них уже поправились и выписаны из больницы. Также вылечились трое российских пассажиров лайнера Diamond Princess.
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