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Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России

Пятница
20 марта 2020
11:24

Использованы материалы: Новости Крыма, lenta.ru

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России

© Новости Крыма

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.

Такие даты главный врач инфекционной больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко назвал в интервью журналисту Антону Красовскому для RT. Видео опубликовано в Youtube-аккаунте телеканала.

«Родителям, которым я звоню ежедневно, я в полушутку говорю: «Увидимся в сентябре«», — сказал медик.

По его словам, есть несколько сценариев развития ситуации. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится». «Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — добавил Проценко.

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По последним данным, в России 199 заразившихся коронавирусной инфекцией. Девять из них уже поправились и выписаны из больницы. Также вылечились трое российских пассажиров лайнера Diamond Princess.

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