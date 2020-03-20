На автостанциях Крыма вводится пропускной режим

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Республики Крым.
«На целом ряде крымских автостанций с 23 марта вводится пропускной режим. Пассажиры будут проходить на платформы посадки в автобусы только при наличии билетов. Делается это в рамках реализации требований законодательства по транспортной безопасности», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что с 23 по 29 марта вводится пропускной режим на автостанции «Курортная» (железнодорожный вокзал Симферополя). На автовокзале «Евпатория» и автостанции «Судак» он начнет действовать с 24 марта. «Мероприятия проводятся в тестовом режиме с целью введения данной меры безопасности на постоянной основе в период курортного сезона», – уточнили в министерстве.
Читайте: Медведь и Кремль: художники расписали стены вокзала Симферополя
Также уточняется, что предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам заранее приобретать билеты в кассах автостанций. Для приобретения билетов можно воспользоваться такими услугами, как покупка билета онлайн через сайт biletik.online или приложение Билетик Онлайн. Предварительная продажа (билеты можно приобрести за 14 дней) и бронирование мест (выкупить нужно за 1 час до отправления) – по номеру телефона: +7 (978) 835-75-57.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверять всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров на наличие симптомов заражения новым коронавирусом.
Сегодня: Дорога и система развязок у аэропорта Симферополь готовы на две трети. Готовность дороги и системы развязок у аэропорта Симферополь, строительство и реконструкция которых ведется по ФЦП развития Крыма и Севастополя, превысила 70%.
Вчера: Украинцы перестали ездить в Крым. Около тысячи человек пересекли крымский участок админграницы Крым/Украина 18 марта, поток людей сократился почти в 5,5 раз.
Вчера: Медведь и Кремль: художники расписали стены вокзала Симферополя. Крымские художники расписали стены железнодорожного вокзала Симферополя.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/na-avtostantsiyah-kryma-vvoditsya-propusknoi-rezhim-129278/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
18:22 Россиянин пытался дать взятку крымским полицейским
17:58 Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим
17:33 Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания
17:11 Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии
16:37 В горах Крыма спасли туристку с травмой ноги
16:03 В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих
15:56 Пожарные четыре часа тушили здание в Крыму
15:41 Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки