На автостанциях Крыма вводится пропускной режим

Пропускной режим вводится на ряде автостанций Крыма – допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы будет осуществляться только при наличии билетов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Республики Крым.

«На целом ряде крымских автостанций с 23 марта вводится пропускной режим. Пассажиры будут проходить на платформы посадки в автобусы только при наличии билетов. Делается это в рамках реализации требований законодательства по транспортной безопасности», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с 23 по 29 марта вводится пропускной режим на автостанции «Курортная» (железнодорожный вокзал Симферополя). На автовокзале «Евпатория» и автостанции «Судак» он начнет действовать с 24 марта. «Мероприятия проводятся в тестовом режиме с целью введения данной меры безопасности на постоянной основе в период курортного сезона», – уточнили в министерстве.

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Также уточняется, что предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам заранее приобретать билеты в кассах автостанций. Для приобретения билетов можно воспользоваться такими услугами, как покупка билета онлайн через сайт biletik.online или приложение Билетик Онлайн. Предварительная продажа (билеты можно приобрести за 14 дней) и бронирование мест (выкупить нужно за 1 час до отправления) – по номеру телефона: +7 (978) 835-75-57.

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